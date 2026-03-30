Libreville : La sénatrice Nadia Christelle Koye mobilise les originaires de Mulundu autour de l’action d’Oligui Nguema

Opération de charme et de remobilisation réussie pour Nadia Christelle Koye. Ce dimanche 29 mars, la sénatrice du département de Mulundu, élue sous la bannière de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), a rassemblé les ressortissants de sa circonscription résidant dans le Grand Libreville. L’événement, qui s’est tenu dans une salle des fêtes comble de la commune d’Akanda, a pris les allures d’une véritable démonstration de force politique et de ferveur militante.

Placée sous le signe de la communion fraternelle, cette grande messe visait un double objectif : remercier les filles et fils de l’Ogooué-Lolo pour leur indéfectible soutien, tout en dressant un bilan d’étape des réalisations du chef de l’État. Dans une ambiance survoltée, la parlementaire a tenu à réaffirmer l’ancrage de son département derrière la vision et le projet de société portés par le numéro un gabonais, par ailleurs président de sa formation politique.

Des infrastructures structurantes pour désenclaver la province

Au-delà des remerciements d’usage, le discours de l’élue de la chambre haute s’est voulu éminemment pragmatique et rassurant. Face aux attentes pressantes et aux inquiétudes légitimes de ses électeurs quant à la matérialisation des promesses gouvernementales, Nadia Christelle Koye a opté pour la pédagogie. Elle s’est longuement employée à détailler l’avancement des chantiers d’envergure censés transformer durablement le quotidien dans la province de l’Ogooué-Lolo.

La sénatrice répondant aux questions de la presse

Le désenclavement routier a logiquement occupé le cœur de son intervention, avec une emphase particulière sur l’axe Alembé-Lopé-Mikouyi. Ce tronçon stratégique de 306 kilomètres, dont les travaux ont été lancés en février dernier, symbolise à lui seul le renouveau infrastructurel de la région. À cela s’ajoutent la construction imminente d’une centrale thermique pour résorber le déficit énergétique, ainsi que des programmes ciblés sur l’agriculture et l’entrepreneuriat des jeunes. « Tous ces projets auront un impact réel sur les populations », a-t-elle martelé avec conviction devant une audience conquise.

Un ancrage politique à consolider sur le terrain

Pour lier l’utile à l’agréable et maintenir l’effervescence de cette rencontre, la dimension politique s’est doublée d’un volet culturel et visuel. Les prestations remarquées d’artistes locaux ont rythmé la journée, tandis que la projection d’un film documentaire a permis de mettre en lumière, images à l’appui, les actions phares déployées par le chef de l’État à travers le pays. Une stratégie de communication redoutable pour entretenir la flamme militante de la diaspora.

Une autre vue de la cérémonie

Cette sortie politique offensive confirme la montée en puissance de Nadia Christelle Koye sur l’échiquier national. Élue haut la main lors des scrutins sénatoriaux des 8 et 29 novembre 2025, elle entend bien capitaliser sur cette dynamique pour renforcer la présence de l’UDB dans son fief. Joignant la parole aux actes, la sénatrice a d’ores et déjà annoncé une vaste tournée de terrain dans les prochains jours, marquant ainsi son retour au contact direct des réalités du département de Mulundu.