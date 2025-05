Libeka vs Rekoula : les ex frères de lutte du Copil citoyen s’écharpent désormais sur la toile

L’actuel 4e vice-président de l’Assemblée nationale de Transition, Geoffroy Foumboula Libeka est monté ce samedi 18 mai au créneau pour se défendre face à Christian Rekoula. Dans une publication sur Facebook, le député a exprimé sa « vive inquiétude » face à ce qu’il qualifie de dépendance obsessionnelle de son ancien compagnon de lutte à son égard. Cette sortie fait suite à un commentaire de Rekoula, dans lequel ce dernier l’a appelé à assumer sa « nouvelle position de traître ».

Les réseaux sociaux ont rapidement pris feu, témoins de l’escalade verbale entre deux figures emblématiques du Copil Citoyen, aujourd’hui devenus ennemis publics. Dans une longue publication, Geoffroy Libeka a dénoncé les critiques venues de toutes parts : "des membres de l’ancien système lui reprochent ses réserves, pendant que certains activistes de la diaspora gabonaise l’attaquent pour son soutien à la Transition et à Brice Oligui Nguema.

Le post à l’origine de la montée d’adrénaline entre les deux hommes

Ces déclarations ont visiblement agacé Christian Rekoula, aujourd’hui exilé en France. Dans un commentaire au vitriol, l’activiste a accusé Libeka de "manipuler le peuple" et de "renier les valeurs de vérité, justice et transparence financière" qu’ils avaient jadis portées ensemble.

Face à cette salve, le député de la Transition a vivement réagi : « Ce qui m’inquiète, c’est cette obsession à parler de moi. Tu sembles dépendant de ma personne ». Puis de tracer une ligne claire entre leurs trajectoires respectives : « Toi, tu es entré dans la société civile parce que Gabon 24 te devait de l’argent. Moi, je m’y suis engagé bien avant, sans avoir de compte à régler, uniquement pour défendre des causes justes. En quoi nos destins seraient-ils liés ? »

Enfin, Geoffroy Libeka a invité son ancien allié à tourner la page : « Mène ton combat et cesse de parler de la personne sans valeur, vendue, méchante que je suis à tes yeux », a-t-il lancé, précisant qu’il s’était désabonné de la page de Rekoula pour ne plus avoir à lire « calomnies et invectives ». Le divorce est désormais consommé entre les deux figures du combat citoyen.