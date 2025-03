Les technologies qui vont changer votre vie : Gadgets, applications, intelligence artificielle

Chaque année, on nous promet des révolutions technologiques qui vont “tout changer”, honnêtement, la plupart du temps, ces promesses restent illusoires. Sauf qu’en 2025, le secteur de la tech a bien évolué et il est très facile de deviner que l’IA, les gadgets connectés et les applications intelligentes ont de fortes chances de devenir des outils du quotidien, prêts à s’inviter dans nos vies pour de bon. Alors autant savoir à quoi s’attendre, afin de ne pas se retrouver perdu par la vitesse de progression de vos électroménagers.

Les agents IA : Outils de planifications qui travaillent à votre place

Fini le temps où l’intelligence artificielle servait juste à écrire des poèmes bizarres ou des vidéo flippantes de Will Smith mangeant une pizza. En 2025, les agents IA seront vos nouveaux collègues invisibles, capables de gérer tout ce qu’on a plus envie de faire : réserver des vacances, commander à manger, et même répondre à votre longue liste de mails interminables. Ces IA apprennent vos habitudes, anticipent vos besoins, et peuvent interagir avec d’autres applis ou sites pour régler les choses à votre place.

Et pour comprendre comment ces IA s’adaptent à vos comportements, on peut penser au procédé d’ analyse du système Martingale : elles observent vos actions, s’ajustent, testent de nouvelles réponses et optimisent les résultats pour qu’ils soient conformes à vos envies. Pas étonnant que Google, OpenAI ou Anthropic misent tout sur ces "agents" nouvelle génération.

D’ailleurs, là où ça devient vraiment impressionnant, c’est que ces outils IA ne se contenteront pas d’attendre qu’on leur donne un ordre précis. Elles sauront capter le contexte de vos propos : si vous parlez d’un ciné avec des amis sur WhatsApp, elles sont censées pouvoir chercher les horaires et réserver vos places sans ordres supplémentaires de votre part. La promesse ici est de rendre nos vies plus simples, en prenant en charge toutes ces micro-tâches qui nous font perdre du temps.

Les gadgets et objets connectés : quand la tech devient indispensable au quotidien

Les gadgets connectés étaient déjà à l’ordre du jour depuis plus d’une décennie, mais ils demeuraient encore des outils pour les geeks et enthousiastes de la tech. Là, en 2025, on entre dans une nouvelle dimension : des objets qui ont véritablement le potentiel d’accompagner nos téléphones dans la mise en œuvre de tâches du quotidien. Il s’agit notamment des lunettes connectées de Meta Ray-Ban . Elles sont déjà disponibles en vente et sont capables de projeter des infos en réalité augmentée directement sous vos yeux. Ainsi, plus besoin de sortir son téléphone pour lire un message ou trouver son chemin, tout s’affiche en direct.

Lors d’une récente keynote, Amazon a présenté une nouvelle version d’Alexa dopée à l’IA. Elle est censée être en mesure de comprendre des demandes complexes sans buguer ("Prépare-moi une playlist pour ce soir et rappelle-moi de commander des pizzas à 20h"). On parle d’une IA capable de gérer la maison, le planning, les courses… Bref, un majordome numérique qui ne râle jamais. Et comme Roulette77 a su le faire avec ses nombreux guides sur la roulette en ligne qui ont rendu le jeu accessible à tous, ces nouvelles technologies vont rendre l’interaction avec la tech fluide et naturelle, sans prise de tête.

Voici un aperçu des gadgets intéressants attendus dans les prochains mois :

Gadget/Technologie Utilité concrète Importance Lunettes connectées Meta Ray-Ban Projettent les messages, appels et notifications en AR directement sous les yeux Plus besoin de sortir son téléphone toutes les 5 min. Écrans domestiques intelligents (Apple, etc…) Interface vocale pour gérer la maison, poser des questions, réaliser des actions automatiques. Remplace les assistants classiques. Amazon Alexa IA Comprend des commandes longues et complexes, capables d’enchaîner plusieurs actions. Meilleure compréhension des ordres. Montres et bagues connectées Suivi de la santé, du planning, des appels… Remplace partiellement les smartphones et objets de santé.

L’IA au service de la météo

Combien de fois a-t-on regardé et respecté les instructions de la météo pour finalement se prendre une averse sur la tête ? Beaucoup trop clairement. Mais là aussi, l’IA arrive pour sauver nos week-ends. Grâce à GenCast , un modèle d’analyse développé par Google DeepMind, les prévisions météo devraient devenir ultra précises, capables de prévoir jusqu’à 15 jours à l’avance (et pas juste un vague “temps nuageux”). Selon les données partagées, GenCast aurait démontré un taux de fiabilité de 97 %, calculé en quelques minutes grâce à des algorithmes surpuissants. Plus besoin de jongler entre trois applications qui ne disent jamais la même chose : là ce sera clair, net et rapide.

La domotique influencée par l’IA

Si l’IA et les gadgets connectés sont en haut de la liste, d’autres tendances lourdes s’apprêtent à changer la donne pour le citoyen lambda. D’abord, l’informatique ambiante, ce concept où la technologie disparaît derrière nous pour nous simplifier la vie : maison qui allume les lumières toute seule, bagues connectées pour surveiller la santé, montres qui s’occupent de planifier les rendez-vous... Plus besoin de sortir son téléphone, tout sera piloté en arrière-plan.