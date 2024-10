Le départ de Neymar du PSG laisse-t-il un goût d’inachevé ?

Nous sommes le 3 Août et la presse mondiale annonce le départ de Neymar JR du Barça. Quelques jours plus tard, le voilà qui débarque au PSG pour un montant record. L’objectif était de construire une armada capable de rivaliser avec les autres grands clubs d’Europe durant les campagnes internationales, notamment en ligue des champions. Pour ce faire, le club français a dû débourser un sacré pactole pour déloger le natif de Mogi das Cruzes, soit le plus gros transfert de l’histoire du football, à cette époque. Depuis ce transfert, de l’eau a coulé sous les ponts et Neymar est actuellement en Saudi Pro League. Mais son passage au PSG a-t-il été bénéfique pour le club de la capitale ? A-t-il réellement accompli sa mission ? Peut-on l’intégrer dans le cercle fermé des légendes du PSG ? Voilà autant de questions qui méritent des réponses.

Le plus gros transfert de l’histoire du PSG, mais pas que !

Le joueur qui, jusque-là, était intransférable, va fouler le sol parisien et retrouver une nouvelle bannière en dehors de celle du FC Barcelone. Si pour certains fans, cette nouvelle est une bonne chose, pour d’autres, cela sonne comme une trahison. Pour rappel, le joueur a longtemps évolué sous l’ombre de Lionel Messi. Tant qu’il était à Barcelone, il lui était impossible de se faire un nom et de surcroît, prétendre au titre de meilleur joueur du monde. Il fallait donc qu’il écrive sa propre histoire, mais loin de Barcelone. Mais choisir la Ligue 1, était-ce une bonne idée ?

Une attaque parisienne à l’allure des galactiques

En signant à Paris, l’objectif de Ney était très clair : améliorer ses stats personnelles et aider l’équipe à franchir un autre cap sur la scène internationale. Et pour ce faire, il fallait que celui-ci soit bien entouré. Pour cela, le PSG fait venir en prêt l’un des prodiges de la nouvelle génération, Kylian Mbappé en provenance de Monaco. Ils formeront, avec Edinson Cavani, le trio MCN.

En championnat, le PSG roule sur les autres équipes. Ney, de son côté, affole les compteurs pour sa première année. Quand il n’est pas à la conclusion d’une action, il en est l’instigateur ou s’illustre par une passe décisive. Les spécialistes du foot voyaient en cette équipe de belles choses, et surtout, on les attendait spécialement sur la scène internationale, notamment en ligue des champions.

Des blessures à répétition et le début des ennuis

En sélection comme en club, tout semble rose pour le brésilien jusqu’en février 2018. Le 25 du mois, il se blesse. Il est opéré en urgence et sa période de convalescence dure 4 mois. Il retrouve peu après le pré et enchaîne les matchs timidement avant de revenir vers sa meilleure forme. Mais très vite, il contracte une nouvelle blessure, cette fois en janvier, soit 11 mois après la précédente. De plus, le joueur fait face à une plainte où il est accusé de viol.

En tout, le joueur aura contracté plus d’une trentaine de blessures depuis le début de sa carrière dont :

1re fracture du métatarse en février 2018

Déchirure des ligaments en juin 2019

Blessure aux ischio jambiers en octobre 2019

2 e fracture du métatarse en janvier 2020

fracture du métatarse en janvier 2020 Blessure aux adducteurs en 2021

À ceux-là s’ajoutent d’autres pépins physiques qui l’ont éloigné du pré pendant plusieurs semaines.

Attendu pour les grands événements, mais jamais là

Face aux nombreuses blessures du brésilien, le PSG s’éloigne davantage de ses objectifs puisque le joueur ne pouvait pas vraiment jouer son rôle en étant blessé. De plus, le joueur semble développer une habitude pour les fêtes. Il ne rate jamais l’anniversaire de sa sœur et cela porte à croire qu’il simule les blessures pour ne jamais manquer l’événement. Même si le club réussit à remporter la ligue 1 à plusieurs reprises et d’autres coupes nationales, il peine à s’imposer sur la scène internationale. Le premier couac survient lors de la finale perdue face au Bayern Munich. Malgré une phase de poule tout à fait honorable pour le joueur et son équipe, le club sombre en finale.

Pour les journalistes, l’objectif n’a pas été atteint, et cela se comprend. Surtout quand on blinde les joueurs à coup de millions. Finalement, Neymar s’en ira en Arabie Saoudite en août 2023. Un bilan plutôt mitigé au compteur, on retiendra que le PSG avec Ney, c’est un peu comme une histoire de « je t’aime, moi non plus » !

En définitive, le départ de la star brésilienne du PSG n’a pas fait que des heureux, celui-ci laisse un goût amer à certains fans. Il faut en effet avouer que le brésilien avait tout ce qu’il faut pour devenir une légende du PSG, mais plus encore, du foot en général. Mais ces sorties tardives, ses soirées arrosées, et ces blessures à répétition auront eu raison de sa carrière. Loin de la capitale, il retrouve peu à peu le rythme du foot en Saudi Pro League où il doit également se faire un nom et si possible amasser quelques millions de dollars avant de prendre sa retraite.