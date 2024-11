Le capitaine de vaisseau, Loïc Ndinga Moudouma, superviseur général de la coordination provinciale de campagne en faveur du « Oui » au référendum a lancé avec ferveur samedi dernier les hostilités de ce rendez-vous référendaire historique dans sa ville natale de Ndéndé (chef lieu de la Commune de la Dola). En compagnie d’Yves Fernand Manfoumbi, des députés de la commune dont Firmine Mudouma et des cadres de la Dola, la caravane a sillonné l’ensemble des villages avant de terminer par un meeting à la mythique place de l’indépendance de Ndéndé.

Ce vendredi 8 novembre 2024, à l’hôtel Lac Bleu de Mouila, la Ngounié s’est mobilisée en force pour une réunion stratégique capitale. Dans une atmosphère de détermination, les acteurs locaux de la campagne référendaire, unis et déterminés, se préparent pour un « 𝑶𝑼𝑰 » victorieux lors du vote du 16 novembre.

Sous la conduite de 𝑮𝒖𝒚 𝑩𝒆𝒓𝒕𝒓𝒂𝒏𝒅 𝑴𝒂𝒑𝒂𝒏𝒈𝒐𝒖, président de séance, les débats ont rassemblé des figures de premier plan, dont le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, 𝑫𝒊𝒆𝒖𝒅𝒐𝒏𝒏é 𝑳𝒐ï𝒄 𝑵𝒅𝒊𝒏𝒈𝒂 𝑴𝒐𝒖𝒅𝒐𝒖𝒎𝒂, le ministre de l’Économie et des Participations, 𝑴𝒂𝒚𝒔 𝑴𝒐𝒖𝒊𝒔𝒔𝒊, et le ministre des Travaux Publics, 𝑭𝒍𝒂𝒗𝒊𝒆𝒏 𝑵𝒛𝒆𝒏𝒈𝒖𝒊 𝑵𝒛𝒐𝒖𝒏𝒅𝒐𝒖, appuyés par d’autres membres influents de la commission locale.

Loïc Ndinga Moudouma, le superviseur général de la coordination provinciale de campagne, incarne la vigilance et la détermination en prenant les rênes du suivi de cette campagne en faveur du Oui dans le département de la Dola. Animé par un sens profond de responsabilité, le capitaine de vaisseau mandaté par le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema veille à ce que chaque étape soit scrupuleusement respectée, prêt à intervenir face aux moindres écarts.

Loic Moudouma et les autorités politiques de Ndéndé en pleine causerie

L’atmosphère qui se promettait d’être vibrante lors de l’ouverture officielle qui s’est tenue à Ndendé, ce Samedi 09 novembre 2024, orchestrée par la commission nationale a été au firmament. Un rendez-vous qui marque le début d’une dynamique nouvelle, où chaque participant est attendu avec l’ambition d’un projet collectif puissant et inspirant.

Rencontre inspirante avec la jeunesse gabonaise : l’avenir de notre nation

Le capitaine de vaisseau M. Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma a eu le plaisir d’échanger avec l’ensemble des populations de la Dola. En l’occurence un accent particulier a été mis auprès des jeunes élèves natifs de la Dola, porteurs d’espoir et d’idées pour l’avenir de notre nation. Bien qu’ils n’aient pas encore l’âge de voter, leur enthousiasme pour un futur meilleur est contagieux et inspirant. 🌟 afin de les édifier en fin pédagogue sur les enjeux cruciaux de ce référendum 2024.

Ces jeunes, fer de lance du devenir du Gabon avec leur énergie et leurs rêves, incarnent les valeurs de solidarité et de progrès que nous souhaitons pour notre pays. « Ensemble, nous travaillons pour un avenir où chacun d’eux pourra réaliser son potentiel » a-t-il martelé.