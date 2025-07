L’UNI de Gondjout annonce sa fusion-absorption par l’UDB d’Oligui Nguema

Moins de 24 heures après sa création officielle, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), nouveau parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema, enregistre déjà un premier ralliement politique : l’Union nationale initiale (UNI) de Paul Marie Gondjout a annoncé ce dimanche sa fusion-absorption par la nouvelle formation présidentielle. L’ancien aile dissidente de l’Union nationale (UN) de de Paulette Missambo va ainsi disparaitre de la centaine de partis actuellement légalement reconnus.

C’est au siège de l’UNI, ce 6 juillet à Libreville, que son président, actuel ministre de la Communication, a confirmé la décision issue d’une réunion du Bureau national élargi tenue dans l’après-midi. Une majorité claire de ses membres a approuvé l’absorption du parti par l’UDB, au nom de la « continuité idéologique » et du « sens de l’intérêt général ».

Un soutien clair à la démarche du chef de l’État

« Nous saluons la vision politique qui a présidé à la fondation de ce parti », a déclaré Paul Marie Gondjout en ouverture de son discours. Il a exprimé son adhésion à la démarche de rassemblement entreprise par Brice Clotaire Oligui Nguema, saluant « une volonté clairement affirmée de rassembler les forces vives de la nation autour d’un projet de société fondé sur l’inclusivité, la justice sociale et le développement ».

L’intégralité de la déclaration

Le président de l’UNI a rappelé que son parti, fondé dans l’esprit des grandes figures de la République, s’était depuis toujours inscrit dans la logique de refondation nationale enclenchée le 30 août 2023, au lendemain du coup d’État qui avait renversé le régime Bongo. L’UNI avait été l’un des premiers partis à soutenir le CTRI, à appeler à voter « oui » au référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, et à accompagner la candidature d’Oligui Nguema lors de la présidentielle du 12 avril.

Une fusion politique assumée

« Une majorité nette s’est exprimée en faveur d’une fusion-absorption avec l’Union démocratique des bâtisseurs », a-t-il déclaré, expliquant que cette décision repose sur deux fondements : une doctrine politique constante et une implication active dans les étapes de la refondation nationale. Pour Gondjout, cette intégration dans le parti présidentiel traduit une fidélité à l’idéal d’« une gouvernance partagée, d’un dialogue ouvert entre les forces vives du pays et de l’inclusion de toutes les sensibilités dans la conduite des affaires publiques ».

Il ajoute : « Dès lors, le choix d’une fusion-absorption s’inscrit dans la logique politique de l’Union nationale initiale. Il reflète une fidélité aux valeurs fondatrices du parti, l’exigence d’une gouvernance exemplaire, le souci constant de l’intérêt général et la volonté d’œuvrer à la construction d’un Gabon plus juste, plus transparent et plus inclusif ».

Un message aux militants dans tout le pays

Dans une longue adresse de moins de 10 minutes, Gondjout a cité les militants de toutes les provinces, de Libreville à Mayumba, de Mounana à Makokou, de Gamba à Oyem, les appelant à rejoindre l’UDB dans « un esprit d’unité, de responsabilité et de fidélité à notre engagement républicain ».

Par cette décision, l’UNI devient la première formation politique à se fondre officiellement dans l’Union démocratique des bâtisseurs, accélérant ainsi le processus de légalisation et d’implantation du parti présidentiel. Une opération politique à la fois symbolique et stratégique, qui pourrait marquer le début d’un vaste mouvement de réalignement des partis autour du pouvoir d’Oligui Nguema.