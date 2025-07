Gabon : Les délégués spéciaux sommés de choisir entre gestion administrative et ambitions électorales

À moins de trois mois des élections municipales, départementales et législatives du 27 septembre, le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, a adressé ce lundi 30 juin une circulaire sans ambiguïté à tous les délégués spéciaux en charge des communes et départements. « Il me revient que plusieurs d’entre vous souhaitent se porter candidats aux élections à venir », débute-t-il, avant de rappeler le cadre légal strict qui s’impose à tout agent administratif impliqué dans l’organisation du processus électoral.

Rappel à la loi et à la démission préalable

S’appuyant sur l’article 76 du Code électoral, le ministre souligne : « Le Ministre de l’Intérieur ne peut se porter candidat à une élection politique qu’il organise. Cette disposition qui récuse de toute élection la participation du Ministre en charge de l’organisation des élections, ne peut manquer de s’étendre à toutes les autorités administratives du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, ou à celles placées sous sa tutelle ».

La circulaire envoyée aux maires de la transition

Et de renchérir à l’endroit des maires de la transition qui seraient tentés par une aventure électorale ou dans le militantisme partisan : « Les autorités administratives en poste dans ses démembrements, impliquées directement dans le processus électoral, ne peuvent être membres de partis politiques engagés ou se présenter auxdites élections, sans avoir préalablement démissionné ».

Transparence et impartialité du processus

Le ministre insiste sur la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts et toute confusion entre gestion des affaires courantes et engagement politique. « Au regard du démarrage imminent de l’opération de révision de la liste électorale, de la constitution des commissions électorales locales, et vu la nécessité de prendre les dispositions éventuelles, liées à la gestion des affaires courantes, il serait souhaitable que les Délégués Spéciaux désireux de prendre part au processus électoral, en qualité de candidat ou de membres de partis politiques, me fassent connaitre cette intention avant la désignation des membres des commissions électorales ».

Au-delà de la neutralité, la circulaire rappelle aux délégués spéciaux leurs obligations de reddition de comptes : « En application de l’article 88 de la loi organique susvisée, relatif au rapport moral et au rapport financier sur la situation de la collectivité locale, je vous invite d’ores et déjà, à prendre toutes les dispositions y relatives ».

Un enjeu de confiance et d’exemplarité

Cette sommation intervient alors que le pays s’apprête à renouveler ses institutions locales et nationales, dans un contexte de fin définitive de la transition et de volonté de restaurer la confiance dans les institutions. Hermann Immongault conclut : « J’attache du prix au respect des présentes instructions ». Les gouverneurs de province et préfets de département ont également été mis en copie de la note, preuve de la volonté d’assurer une application uniforme sur tout le territoire.

Le ton de la circulaire ne laisse place à aucune ambiguïté : les délégués spéciaux doivent choisir entre la neutralité administrative et l’engagement partisan. Le respect de ces consignes conditionnera la sérénité du scrutin et la légitimité des futurs élus dans une République qui veut tourner la page des pratiques contestées du passé.