Elections au Gabon : la table ronde de Libreville livre ses conclusions pour fiabiliser les futurs scrutins

Organisée sous l’égide du ministère de l’Intérieur et de celui de la Réforme, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la table ronde consacrée à l’évaluation du processus électoral 2024-2025 s’est achevée le mercredi 1er avril à Libreville. Durant deux jours, cette rencontre a réuni des représentants d’institutions publiques, de partis politiques, de la société civile, ainsi que des experts nationaux et internationaux pour dresser un bilan critique et proposer des réformes consensuelles.

Au terme des travaux, de nombreuses recommandations stratégiques ont été formulées pour améliorer le système électoral national. Sur le plan purement juridique, les panélistes ont proposé le rallongement de certains délais électoraux à soixante jours et la publication des listes de candidatures trente jours avant la tenue des scrutins. Ils ont également suggéré la réintroduction des dispositions antérieures permettant l’inscription des mandataires directement dans leurs centres de vote respectifs.

Inclusion citoyenne et vote de la diaspora

En matière de participation citoyenne, les conclusions de ce forum d’échanges pointent vers une facilitation des démarches administratives. Les acteurs présents ont fortement recommandé l’organisation d’audiences foraines pour l’établissement des pièces d’identité, documents indispensables pour accomplir le devoir civique. La mise en place de bureaux d’état civil au sein même des structures hospitalières et le renforcement des prérogatives des auxiliaires de commandement ont aussi été identifiés comme des leviers majeurs pour booster l’éducation électorale.

La question du vote des Gabonais de l’étranger a fait l’objet d’une attention particulière. Les participants préconisent la formation d’agents électoraux directement dans les pays d’accueil et la mise en place d’un système de vote électronique, couplés à des stratégies de sensibilisation au patriotisme. Pour garantir la crédibilité globale du processus, un audit rigoureux du fichier électoral a été exigé, tout comme le rejet systématique des dossiers de candidature incomplets et l’harmonisation des organes de gestion conformément au calendrier électoral.

Encadrement médiatique et suivi des résolutions

S’agissant de la couverture médiatique en période électorale, les recommandations visent à assainir et mieux encadrer l’espace public. Les professionnels de la communication ont appelé à une révision du cadre réglementaire afin d’y intégrer la gestion des situations exceptionnelles. Ils insistent par ailleurs sur la nécessité de sensibiliser les acteurs politiques à un usage responsable des espaces d’expression et prônent la relance des programmes de formation continue au sein des écoles de journalisme.

Clôturant ces assises, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Ndong Obiang, a tenu à rassurer les parties prenantes quant au devenir de ces propositions. Il a annoncé la mise en place imminente d’une commission de consolidation, qui aura pour mission exclusive de veiller à la traduction concrète et à la mise en œuvre effective de l’ensemble des recommandations formulées au cours de ces deux journées de travaux.