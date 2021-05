Covid-19 : Ali Bongo allège de 3h le couvre-feu et rouvre les bars jusqu’à 20h30

C’est l’essentiel de l’allocution télévisée d’hier soir d’Ali Bongo. Le couvre-feu en vigueur au Gabon depuis 14 mois va être allégé de 3h pour passer de 18h à 21h, a annoncé Ali Bongo. L’autre bonne nouvelle concerne les bars qui pourront rouvrir depuis leur fermeture en mars 2020, désormais jusqu’à 20h30. Des allègements de mesures restrictives en place depuis le confinement qui seront complétés par le gouvernement ce samedi.

Bonne nouvelle pour les gabonais qui n’en pouvaient plus du couvre-feu et de la fermeture prolongée des bars et autres débits de boisson. Ali Bongo a annoncé vendredi soir dans un discours de moins de 10 minutes, plusieurs allègements des mesures restrictives mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans le pays. Une décision prise au regard du « plateau » atteint par la seconde vague de la pandémie dans le pays.

« Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations s’est stabilisé autour de 50 par jour. Les épidémiologistes sont formels : un plateau a été atteint », a martelé Ali Bongo dans son discours. Avant de conclure : « Ce résultat, dont nous pouvons nous réjouir, est résolument le fruit d’un effort collectif. Il est la somme de décisions difficiles, mais courageuses et responsables, prises très tôt ».

Et d’annoncer : « En premier lieu, le début du couvre-feu est repoussé à 21 heures, pour nous permettre de reprendre certaines activités économiques ou sociales mises en léthargie. Pour ce qui est des restaurants et des bars, ils pourront ouvrir jusqu’à 20h30. Leur accès sera conditionné par la présentation d’un test PCR d’une validité de 14 jours ou d’une carte de vaccination Covid-19 ».

Voulant compter plus de personnes vaccinées, Ali Bongo a révélé que « les personnes vaccinées seront exemptées de certaines restrictions en vigueur. Elles pourront notamment circuler librement pendant le couvre-feu, à l’intérieur du pays et dans certains lieux publics, ou encore, participer sans contrainte aux réunions de culte et aux activités sportives ».

Pour finir, il a promis le renforcement du protocole sanitaire pour les voyageurs internationaux entrant sur notre territoire. « A leur arrivée au Gabon, ils effectueront un test PCR et observeront une quarantaine de 24 heures dans des établissements hôteliers de la place, jusqu’à présentation d’un test PCR négatif. Cette décision sera effective à partir du 15 juin 2021 », a annoncé Ali Bongo.