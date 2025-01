Conseil départemental de Bendjé : Un budget record de 1,5 milliard FCFA adopté pour 2025

1 500 679 557 FCFA, c’est le montant du budget primitif voté à l’unanimité le 21 janvier 2025 par le Conseil départemental de Bendjé (CDB). Cet exercice budgétaire marque une progression significative par rapport à l’année précédente et vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les domaines sociaux, éducatifs et environnementaux.

Le projet de budget, équilibré en recettes et en charges, a été examiné et adopté par une commission ad hoc réunie dans la salle des réunions du siège du CDB, situé dans le 4ᵉ arrondissement de Port-Gentil. Initialement prévu pour le 14 janvier 2025, conformément à l’arrêté N°0001/CDB/SG/2025, l’examen du budget a été reporté pour des raisons organisationnelles.

Le vote du budget hier

Une augmentation de plus de 218 millions FCFA

Comparé à 2024, où le budget était de 1 281 700 000 FCFA, celui de 2025 affiche une augmentation de 218 979 557 FCFA. Cette hausse notable, qui traduit une meilleure gestion des ressources, s’inscrit dans une vision de développement durable et équitable pour le département. « Le budget doit incarner votre engagement à répondre aux besoins de vos citoyens », a souligné Eugénie Marie Caroline Camara, préfète du département de Bendjé.

Origine et répartition des recettes

Le budget 2025 repose sur quatre grandes sources de recettes :

Recettes propres : 596 100 000 FCFA,

: 596 100 000 FCFA, Subventions : 153 835 000 FCFA,

: 153 835 000 FCFA, Ristournes : 150 744 557 FCFA,

: 150 744 557 FCFA, Recettes des exercices précédents : 600 000 000 FCFA.

Une vue des conseillers

Ces fonds permettront de répondre aux besoins croissants des populations et de soutenir des initiatives innovantes pour le développement économique et social du département.

Priorité au fonctionnement

Le budget est structuré en deux volets principaux : le fonctionnement et l’investissement. Le fonctionnement couvre les dépenses essentielles telles que les salaires, les fournitures, les charges sociales des dispensaires et écoles, ainsi que l’entretien du patrimoine. Les mesures suspendues en 2024, telles que les frais pharmaceutiques et l’arbre de Noël pour le personnel, seront rétablies cette année. « Le niveau des salaires des agents restera inchangé », a rassuré Paul Mouketou, délégué spécial en charge du CDB.

Un volet investissement pour stimuler l’économie

Contrairement à 2024, le budget 2025 consacre une enveloppe de plus de 140 millions FCFA à l’investissement. Parmi les initiatives phares figurent :

Des études environnementales, topographiques et bathymétriques pour l’obtention des permis d’exploitation de carrières,

L’acquisition d’une pondeuse et d’une bétonnière pour produire des parpaings et pavés,

L’achat de moteurs hors-bord et d’un véhicule de service pour dynamiser les activités économiques.

Des objectifs ambitieux pour le département

Outre ces projets, l’électrification, l’adduction en eau potable, le développement des moyens de transport fluviaux et terrestres ainsi que l’amélioration des infrastructures scolaires figurent parmi les priorités du CDB. Ces initiatives visent à créer des emplois, stimuler l’économie locale et répondre aux attentes des populations pour un avenir meilleur.

Avec ce budget en hausse et des projets concrets, le Conseil départemental de Bendjé espère amorcer une véritable transformation pour devenir un moteur de croissance au Gabon.