Les députés gabonais adoptent à l’unanimité 4 lois pour renforcer la gouvernance et la santé publique

L’Assemblée nationale gabonaise a adopté ce mardi quatre textes de loi majeurs lors d’une séance plénière présidée par Jean-François Ndongou, président de l’Assemblée nationale de la Transition. Cette adoption unanime illustre l’engagement des parlementaires à renforcer les cadres institutionnels et législatifs dans des domaines cruciaux pour le développement du pays.

Parmi les lois adoptées figure la loi de règlement de la gestion budgétaire 2022, qui clôture l’exercice financier de cette année en renforçant la rigueur et la transparence dans la gestion des finances publiques. Ce texte illustre la volonté commune du gouvernement et du parlement de la transition d’assainir les pratiques budgétaires, tout en regagnant la confiance des citoyens envers leurs dirigeants.

Deux des trois ministres présents à cette plénière

L’Assemblée a également validé le projet de loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Cette réforme stratégique vise à moderniser les services de transfusion sanguine, une composante essentielle pour améliorer la santé publique dans le pays. La structuration de ce secteur répond aux besoins pressants d’un système de santé plus efficace et plus accessible.

Les députés ont aussi approuvé un projet de loi visant à réprimer les actes de pollution marine causés par les navires. Ce texte s’inscrit dans les efforts du Gabon pour préserver son environnement maritime, un pilier crucial de la biodiversité et des activités économiques côtières. En ciblant directement les comportements nuisibles, cette loi vient renforcer les engagements environnementaux du pays.

Trois membres du gouvernement, dont Murielle Minkoué épouse Mintsa, ministre de la Réforme des institutions, Adrien Mougougou, ministre de la Santé, et Charles M’Ba, ministre des Comptes publics, ont pris part à cette plénière. Leur présence souligne l’importance des réformes adoptées et le dialogue actif entre l’exécutif et le législatif dans cette période de transition politique.

Jean-François Ndongou, président de l’Assemblée nationale de la transition, a salué la collaboration efficace entre le parlement et l’exécutif, mettant en lumière l’importance de ces textes pour répondre aux enjeux du pays. L’adoption unanime de ces réformes traduit la détermination des députés à jouer pleinement leur rôle dans ce contexte charnière, consolidant ainsi l’Assemblée comme un pilier incontournable dans le renouveau institutionnel du Gabon.