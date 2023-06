Ali Bongo promet 2 milliards aux GEF et 7 milliards aux futurs entrepreneurs

En tournée de 72h dans la province de la Ngounié depuis ce vendredi, Ali Bongo ne manque pas de bonnes intentions pour venir en aide aux Gabonais économiquement faibles (GEF) et à ceux souhaitant se lancer dans l’entreprenariat. A Mouila et Fougamou hier, il a ainsi promis une allocation de 2 milliards aux GEF et un fonds de 7 milliards pour les gabonais au chômage et souhaitant se lancer dans des micro-projets.

A quelques mois de la présidentielle gabonaise, Ali Bongo fourmille d’idées pour venir en aide à ses compatriotes au chômage. Après 14 ans de pouvoir, le président sortant gabonais a promis une nouvelle fois, au cours de sa tournée dite républicaine, de soutenir les gabonais économiquement faibles. Une enveloppe globale de 9 milliards devrait leur être allouée au titre d’activités génératrices de revenus. Ali Bongo au cours de son séjour hier « Au cours des premières étapes de ma tournée républicaine, j’ai rencontré Marie-Clotilde, Ange et Davy, des gabonaises et gabonais qui ont un point commun, la volonté d’améliorer leur quotidien et celui de leurs familles grâce à la création d’activités génératrices de revenus et au développement de projets », a fait remarquer dans son adresse le numéro un gabonais. Avant d’annoncer « mettre en place deux mesures importantes » pour les chômeurs. « La première est de soutenir les compatriotes économiquement faibles qui souhaitent s’engager dans une activité génératrice de revenus, par la mise en place d’une allocation de 2 milliards de FCFA », indiqué Ali Bongo. "La seconde mesure est destinée aux entrepreneurs qui souhaitent développer un projet. Pour eux, nous avons débloqué 7 milliards de FCFA dont ils pourront bénéficier sous forme de micro-crédits à taux « très » préférentiels", a-t-il conclu. Il n’a cependant pas indiqué quand cette manne sera réellement disponible pour les personnes désireuses encore moins les modalités pratiques de l’entrée en vigueur de ces deux mesures. Des mesures qui devraient ainsi soutenir les efforts des autorités gabonaises confrontées à un chômage galopant des jeunes qui n’a toujours pas été résorbé après 14 ans de règne et de nombreuses annonces présidentielles.