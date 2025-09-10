Législatives 2025 : les candidats REAGIR éliminés de la course par la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a infligé ce 6 septembre un sérieux revers au parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR) en invalidant toutes ses candidatures aux élections législatives prévues le 27 septembre prochain. Dans sa décision n°097/CCT, la haute juridiction a jugé que le bicéphalisme persistant qui divise le parti rend illégales les investitures signées par François Ndong Obiang, ancien membre exclu depuis novembre 2024. Une décision qui devrait s’étendre donc aux locales.

Saisie le 22 août par Michel Ongoundou Loundah, président déclaré de REAGIR et représenté par Me Francis Nkea Ndzigué, la Cour a estimé que « tant que le contentieux interne n’est pas tranché par les juridictions de l’ordre judiciaire, REAGIR ne peut légalement investir de candidats ». Cette invalidation vise notamment la candidature du ministre de la Reforme François Ndong Obiang au 2ᵉ siège du 2ᵉ arrondissement de Libreville, contestée par l’indépendant Lionel Ella Engonga.

La décision de la cour

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un arrêt antérieur, le n°021/CCT du 20 mars 2025, qui avait déjà constaté l’impossibilité pour REAGIR de présenter des candidats. Elle sonne comme une confirmation pour Michel Ongoundou Loundah, lui-même victime d’une invalidation à la présidentielle de mars 2025 sur la base de la même jurisprudence. « Je ne suis pas un homme revanchard. Ce n’est ni par amertume personnelle, ni par désir de revanche que je salue cette décision, mais parce qu’elle est cohérente », a-t-il déclaré.

Avec cette invalidation, tous les candidats REAGIR sont exclus de la course aux législatives et aux locales. La Cour a rappelé le caractère contraignant de ses décisions, précisant que celles-ci sont sans appel et seront publiées au Journal officiel. L’article premier de la décision stipule : « La candidature de Monsieur François Ndong Obiang, candidat du parti politique dénommé Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction à l’élection des députés à l’Assemblée nationale du 27 septembre 2025, au deuxième siège du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, province de l’Estuaire, est invalidée ».

Ce verdict met un terme aux ambitions électorales de la branche dissidente de François Ndong Obiang et renforce la position de Michel Ongoundou Loundah dans la bataille juridique et politique autour du contrôle de REAGIR. À trois semaines du scrutin, cette exclusion rebat les cartes dans plusieurs circonscriptions où les candidats REAGIR comptaient peser.