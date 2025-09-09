Buscador
Libreville, le
samedi 13 septembre 2025
    Le Gabon va interdire l’importation du clinker dès 2027 et relancer la production locale

    Publié le 9 septembre 2025 à 13h29min MàJ : 9 septembre 2025 à 13h29min - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Flavie MK
    Economie
    Le Gabon va interdire l'importation du clinker dès 2027 et relancer la production locale
    Le Gabon va interdire l’importation du clinker dès 2027 et relancer la production locale © 2025 D.R./Info241
    Après plusieurs mesures similaires destinées à relancer l’économie locale, le gouvernement gabonais a annoncé, lors du Conseil des ministres du 8 septembre, l’interdiction progressive de l’importation du clinker à l’horizon 2027. Cette décision stratégique vise à stimuler la production nationale de ciment et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations.

    Selon le communiqué final, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a « rappelé que cette matière première, essentielle à la production de ciment et donc à nos grands chantiers, pèse lourdement sur la balance commerciale depuis l’arrêt de sa production locale en 2014  ». D’où la nécessité de relancer ce secteur crucial pour le BTP, avec l’appui attendu de partenaires industriels afin de développer de nouvelles capacités locales.

    Une matière première chère au Bâtiment

    Les autorités gabonaises ont prévu une période transitoire permettant aux opérateurs d’achever leurs investissements en unités locales de production. « L’objectif est de renforcer la transformation nationale et de favoriser la compétitivité de l’industrie gabonaise  », précise le communiqué. Cette orientation traduit la volonté du gouvernement de replacer le secteur industriel au cœur de la croissance.

    Principales interdictions décidées par le Gabon

    Secteur Mesure d’interdiction Date d’entrée en vigueur Objectif affiché
    Bois Interdiction d’exporter les grumes (bois brut) Depuis mai 2010 Développer les scieries locales, accroître la transformation du bois (contreplaqué, meubles) et créer des emplois industriels
    Mines Interdiction d’exporter du manganèse brut À compter du 1er janvier 2029 (avec période transitoire de 3 ans) Favoriser la transformation locale du manganèse et renforcer la valeur ajoutée nationale
    BTP / Ciment Interdiction d’importer du clinker D’ici 2027 (période transitoire prévue pour investissements) Relancer la production locale de ciment, réduire la dépendance aux importations et soutenir les chantiers nationaux

    Cette interdiction s’inscrit dans une série de mesures similaires adoptées ces derniers mois. Le Gabon a déjà acté l’interdiction d’exporter du manganèse brut à compter du 1er janvier 2029, afin de contraindre les opérateurs à installer des unités de transformation locales. De même, le pays maintient son interdiction d’exporter les grumes de bois, en vigueur depuis 2010, qui a favorisé l’essor des scieries et des usines de contreplaqué sur le territoire.

    Relancer des secteurs cruciaux

    À travers ces décisions, le gouvernement entend promouvoir la valeur ajoutée locale et réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. « Ces choix participent à l’autonomie économique, à la relance industrielle et à la maîtrise des dépenses publiques, tout en favorisant la création d’emplois  », a souligné le communiqué final du Conseil des ministres.

    Le pari est ambitieux mais clair : transformer localement les ressources naturelles pour créer de l’emploi, accroître la compétitivité des entreprises gabonaises et renforcer la souveraineté économique du pays. Le secteur du ciment, comme celui du manganèse et du bois, devient ainsi un pilier de la stratégie d’industrialisation portée par la Ve République.

    @info241.com
