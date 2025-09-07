Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 7 septembre 2025
  • 801
    27°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Mpox : Près de 2 000 décès recensés en Afrique depuis 2024 malgré une décrue des cas

    Publié le 7 septembre 2025 à 15h04min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/mpox-pres-de-2-000-deces-recenses-en-afrique-depuis-2024-malgre,2535
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025 : La sprinteuse Pierrick Moulin seule représentante du Gabon

    Injures : Jocksy Ondo-Louemba va saisir la justice après les attaques de Suzanne Barat

    Rwanda : Kigali réussit le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome

    Burkina Faso : L’homosexualité désormais passible de prison et cause d’expulsion d’étrangers

    Sénégal : Privés d’allocation depuis plus de 3 mois, les étudiants boursiers gabonais crient à l’aide !

    International
    Mpox : Près de 2 000 décès recensés en Afrique depuis 2024 malgré une décrue des cas
    Mpox : Près de 2 000 décès recensés en Afrique depuis 2024 malgré une décrue des cas © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Près de 2 000 personnes ont perdu la vie sur le continent africain à cause du mpox depuis 2024, selon le dernier bilan du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), publié ce 4 septembre. L’organisation panafricaine exhorte à maintenir la vigilance, alors même que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment levé l’état d’urgence sanitaire internationale.

    Au total, 185 994 cas ont été recensés dans 29 pays depuis l’an dernier, dont 51 969 confirmés en laboratoire. L’épidémie a causé 1 987 décès. La tendance reste préoccupante : en 2025 seulement, 105 697 infections ont été signalées, un chiffre supérieur au total enregistré en 2024 (80 297 cas).

    Néanmoins, la courbe commence à s’infléchir. Après un pic en mai, le nombre moyen hebdomadaire de cas confirmés a chuté de 52 %, passant de 1 441 à 695 en cinq semaines. Une baisse attribuée aux campagnes de riposte et à la coordination sanitaire continentale. Le mpox, anciennement appelé variole du singe, se transmet par les fluides corporels, les gouttelettes respiratoires ou le contact avec des surfaces contaminées. Ses symptômes incluent fièvre, éruptions cutanées et gonflement des ganglions.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève