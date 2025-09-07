Mpox : Près de 2 000 décès recensés en Afrique depuis 2024 malgré une décrue des cas

Près de 2 000 personnes ont perdu la vie sur le continent africain à cause du mpox depuis 2024, selon le dernier bilan du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), publié ce 4 septembre. L’organisation panafricaine exhorte à maintenir la vigilance, alors même que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment levé l’état d’urgence sanitaire internationale.

Au total, 185 994 cas ont été recensés dans 29 pays depuis l’an dernier, dont 51 969 confirmés en laboratoire. L’épidémie a causé 1 987 décès. La tendance reste préoccupante : en 2025 seulement, 105 697 infections ont été signalées, un chiffre supérieur au total enregistré en 2024 (80 297 cas).

Néanmoins, la courbe commence à s’infléchir. Après un pic en mai, le nombre moyen hebdomadaire de cas confirmés a chuté de 52 %, passant de 1 441 à 695 en cinq semaines. Une baisse attribuée aux campagnes de riposte et à la coordination sanitaire continentale. Le mpox, anciennement appelé variole du singe, se transmet par les fluides corporels, les gouttelettes respiratoires ou le contact avec des surfaces contaminées. Ses symptômes incluent fièvre, éruptions cutanées et gonflement des ganglions.