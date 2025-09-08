CEEAC : le Burundais Ézéchiel Nibigira élu à la tête de la Commission

Réunis ce dimanche 7 septembre à Sipopo, en Guinée équatoriale, les Chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) ont élu le Burundais Ézéchiel Nibigira président de la Commission pour un mandat de cinq ans. Il succède au Capverdien Gilberto P. Verissimo, en poste depuis 2020.

Ce septième sommet extraordinaire de l’organisation a été consacré au renouvellement de l’Exécutif communautaire. Les dirigeants ont entériné la candidature de l’ambassadeur burundais après un rapport favorable des ministres de la CEEAC. Ézéchiel Nibigira est entré immédiatement en fonction après avoir prêté serment devant la Conférence.

Son mandat débute dans un contexte délicat, marqué par la persistance des crises régionales, notamment la situation sécuritaire à l’est de la RDC. Ancien ministre des Affaires étrangères et figure politique de premier plan au Burundi, il aura aussi la tâche de restaurer la crédibilité d’une Commission critiquée et de poursuivre les réformes institutionnelles lancées en 2015.