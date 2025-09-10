Libreville accueille la ConfGabon, la très attendue croisade spirituelle de l’apôtre Mohamed Sanogo

Depuis ce mardi et jusqu’au 13 septembre, Libreville abrite la ConfGabon, une conférence des leaders et croisade initiée par l’apôtre Mohamed Sanogo, figure spirituelle influente sur le continent africain. Placé sous le thème « Pour l’amour du Gabon » (Ésaïe 62:1), l’événement entend conjuguer enseignements bibliques, actions sociales et temps de prière pour bénir la nation gabonaise.

L’apôtre Mohamed Sanogo, fondateur du ministère Message de Vie, a animé ce mardi 9 septembre une conférence de presse au Palais des sports de Petit Paris, lieu qui accueillera la rencontre. Après un moment de prière et un échange avec les journalistes, il a exprimé sa joie d’être au Gabon : « Le Gabon est une nation bénie par Dieu », a-t-il déclaré. Selon lui, la ConfGabon poursuit des objectifs spirituels, sociaux et humains. Ouverte et gratuite, la rencontre convie hommes de Dieu, leaders d’églises, membres de la société civile, familles et jeunes Gabonais.

Le programme de la manifestation

Pendant cinq jours, la capitale vibrera au rythme d’un programme dense : conférences sur la transformation des nations et le renforcement des ministères, temps de prière et d’intercession pour le pays, ainsi que des croisades évangéliques ponctuées de louange, d’adoration, de prédications d’espérance, de guérisons et de délivrances. Au-delà de la dimension religieuse, l’initiative ambitionne de renforcer la collaboration avec les autorités administratives et d’équiper les pasteurs afin de garantir un impact durable.

Une autre vue de cette conférence de presse d’hier

Engagé depuis plusieurs décennies dans l’évangélisation à travers le monde, l’apôtre Mohamed Sanogo prêche un message centré sur l’amour de Dieu et le développement intégral de l’homme. Son ministère Message de Vie est implanté dans plusieurs pays, où il se distingue par des campagnes d’évangélisation, des formations de serviteurs de Dieu et des actions humanitaires. À travers cette première édition de la ConfGabon, l’homme de Dieu espère contribuer à la restauration spirituelle, sociale et économique du pays, convaincu que l’évangile est une puissance capable de transformer les nations.