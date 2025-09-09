Gabon vs Côte d’ivoire : Les deux nations se quittent sur un score vierge à Franceville

Les Panthères du Gabon ont été accrochées ce mardi soir à Franceville par les tenants du titre continental, les Éléphants de Côte d’Ivoire lors de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Dans un match globalement à leur portée, les poulains de Thierry Mouyouma n’ont pas réussi à trouver la faille. Battus à l’aller sur la plus petite des marges (1-0) le 7 juin 2024 lors de la 3e journée à Abidjan, les Gabonais espéraient prendre leur revanche au stade de la Rénovation. Score final : 0-0.

Malgré une nette domination gabonaise en première période et plusieurs occasions franches, les Panthères n’ont pas su concrétiser. Les attaquants Denis Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang et Jim Allevinah ont multiplié les tentatives, mais la défense ivoirienne a tenu bon. À la pause, le score restait vierge malgré la pression exercée par les joueurs.

Un score vierge et nul

De retour des vestiaires, la physionomie du match n’a guère changé. Les Éléphants, légèrement plus incisifs, ont tenté d’exister, sans pour autant renverser la tendance eux aussi. Les changements opérés en fin de match par Thierry Mouyouma, notamment l’entrée de Shaby Backy à cinq minutes du terme, n’ont rien modifié à l’issue : les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge.

Le onze entrant gabonais

Ce résultat de la 8ᵉ journée fait les affaires des Ivoiriens, qui conservent la tête du groupe F des éliminatoires de la zone Afrique. Avec désormais 20 points, ils gardent une longueur d’avance sur les Panthères, deuxièmes avec 19 points. L’écart reste donc d’un seul point à deux journées de la fin.

La qualification en suspens

Le verdict se jouera en octobre lors des deux ultimes journées. Le Gabon devra d’abord se déplacer en Gambie (3ᵉ du groupe avec 10 points) le 6 octobre, avant de recevoir une semaine plus tard le Burundi (4ᵉ, également 10 points) à Franceville. Deux rencontres décisives pour espérer décrocher une qualification historique au Mondial 2026.

Le sort des Panthères dépendra ainsi de leur capacité à confirmer face à ces adversaires directs, mais aussi d’un éventuel faux pas de la Côte d’Ivoire, toujours solide leader. L’enjeu est clair : entretenir le rêve d’une première participation à une Coupe du monde.