Mouyouma après le nul face à la Côte d’Ivoire : « Ce n’est pas une défaite. Rien n’est perdu ! »

Au lendemain du match nul (0-0) entre le Gabon et la Côte d’Ivoire à Franceville, le sélectionneur national Thierry Mouyouma a tenu à rassurer les supporters. Confiant dans les capacités de ses joueurs, il estime que ce résultat, bien que frustrant pour certains, ne compromet pas les chances de qualification des Panthères pour la Coupe du monde 2026.

La 8ᵉ journée des éliminatoires a offert un choc tendu entre les Panthères du Gabon et les Éléphants de Côte d’Ivoire. Si les supporters gabonais espéraient une victoire nette à domicile, ils ont dû se contenter d’un score nul et vierge. Un résultat qui permet aux Ivoiriens de conserver la tête du groupe F avec 20 points, devant les Panthères qui en comptent 19, mais qui laisse encore toutes leurs chances aux Gabonais dans cette course serrée pour le Mondial.

« Ce n’est pas une défaite, c’est une étape »

Thierry Mouyouma a choisi de voir dans ce nul plus une étape qu’un revers. « Ce n’est pas une défaite, c’est une étape. Rien n’est perdu », a déclaré le technicien en conférence de presse, avant d’insister sur la combativité de ses hommes. Le sélectionneur s’est dit « fier » de ses Panthères, saluant leur esprit d’équipe et leur progression constante. Pour lui, ce match a surtout permis de montrer que le Gabon reste un adversaire solide et déterminé.

Dans un message publié ce mercredi sur sa page Facebook officielle, il a de nouveau pris la parole pour encourager ses joueurs et remercier les supporters : « Hier soir, nous n’avons pas trouvé le chemin des filets… mais nous avons marqué les esprits. Je suis fier de mes Panthères 🐆 : fier de leur force, de leur esprit d’équipe, de leur progression constante. Je crois en eux, je crois en leur avenir ».

« Nous avons conquis les cœurs »

Le coach a également insisté sur l’importance du soutien populaire : « Au-delà d’une victoire sur le terrain, nous avons conquis les cœurs : ceux de nos supporters, de nos téléspectateurs et de nos familles qui comptent sur nous », a-t-il écrit, avant d’assurer que l’équipe reviendra « plus forte, déterminée à aller chercher [son] billet pour la Coupe du Monde ».

Pour conclure, il a rappelé que l’histoire des Panthères ne fait que s’écrire : « L’histoire continue, et elle s’écrit avec vous. 💚💛💙 ». Des mots qui traduisent la volonté du staff technique de transformer la frustration de Franceville en une force pour les deux dernières journées des éliminatoires.

Une fin de campagne décisive

Pour se qualifier directement, les Panthères devront d’abord se défaire de la Gambie, actuelle 3ᵉ du groupe avec 10 points, le 6 octobre prochain, avant de recevoir le Burundi (4ᵉ avec 10 points) une semaine plus tard à Franceville. Deux finales qui s’annoncent capitales, dans l’attente d’un éventuel faux pas des Éléphants de Côte d’Ivoire.