Gabon : Les membres du gouvernement sommés de prendre leurs congés dans leur ville d’origine

Mauvaise nouvelle pour les 30 membres du gouvernement de la transition au Gabon. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé dimanche au lendemain des festivités de l’indépendance, des conditions strictes pour leurs vacances. Ils ont bien droit à une petite semaine de congé, mais uniquement sur le territoire national et dans leurs villes respectives.

Le CTRI vient de durcir les conditions d’octroi des congés aux membres du gouvernement. Selon un communiqué lu par son porte-parole, le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, le général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a donné « instruction » à ses ministres de s’accorder une semaine de congé, mais sous certaines conditions.

Le communiqué du CTRI

« Il est rappelé à l’ensemble des membres du gouvernement que les jours de congé qui leur sont accordés doivent exclusivement être pris à l’intérieur du territoire national, et en particulier dans leurs localités respectives », a martelé hier le CTRI. Cela a pour but de permettre aux ministres de "s’imprégner des réalités et des attentes de nos compatriotes", comme précisé dans le communiqué n°64 du CTRI.

Fini donc les voyages à l’étranger aux frais du contribuable. Cependant, des exceptions pourront être accordées. « Des exceptions ne seront faites qu’en cas de force majeure dûment justifiée ou pour des raisons de santé avérées, et uniquement sur autorisation expresse du Chef de l’État », avertit le CTRI.

Cela s’apparente à un "retour aux sources" à marche forcée pour certains habitués des congés coûteux à l’étranger. Les membres du gouvernement sont ainsi poussés à « une proximité accrue avec les populations locales », car « toute dérogation devra faire l’objet d’une demande formelle et sera examinée avec la plus grande rigueur » par le président de la transition.