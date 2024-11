Campagne référendaire : Ndong Sima recadre Bilie By Nzé et se tient prêt à débattre avec lui si...

Lors d’un meeting à Libreville ce samedi, Alain-Claude Bilie By Nze, ancien Premier ministre du régime d’Ali Bongo, a interpellé les autorités de transition pour un débat télévisé sur le projet de constitution soumis à référendum le 16 novembre. S’adressant au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ou, à défaut, au Premier ministre Raymond Ndong Sima et au vice-premier ministre Hugues Alexandre Barro Chambrier, Bilie By Nze a souhaité un face-à-face pour discuter des implications du projet constitutionnel qu’il critique. Moins de 24h après son pavé dans la marre, Raymond Ndong le recadre et se tient disponible à débattre avec lui à certaines conditions.

Le défi lancé samedi dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise par Bilie By Nze n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Raymond Ndong lui a adressé une cinglante réplique à sa demande audacieuse et peu respectueuse des formes. Sur Facebook hier, il n’a pas voulu laisser « prospérer les plaisanteries dont il est coutumier » et donc du grain à moudre au Premier ministre déchu. Ndong Sima a critiqué la forme adoptée par Bilie By Nze, qualifiant cette invitation à débattre de « procédé grossier et presque amusant tant sur la forme que sur le fond ».

Il reproche à son détracteur « qui semble avoir perdu ses repères » d’avoir utilisé les réseaux sociaux plutôt que des canaux officiels pour s’adresser aux autorités. « S’il veut s’adresser au Président de la Transition ou au Premier Ministre [...] il doit [...] adresser une correspondance en bonne et due forme », a-t-il asséné. Ndong Sima a également rappelé la hiérarchie protocolaire, soulignant que Bilie By Nze, en tant qu’ancien Premier ministre, n’est pas l’égal du président de la transition, ni du Premier ministre, ni même du vice-premier ministre. Selon Ndong Sima. Cette différence de rang justifie que Bilie By Nze s’adresse à des ministres en fonction plutôt qu’aux plus hauts responsables de l’exécutif.

Malgré cette mise au point protocolaire, Ndong Sima s’est dit ouvert à l’idée d’un débat avec Bilie By Nze, mais en sa qualité de coordinateur de la campagne pour le « Oui ». « Je suis disponible à n’importe quel moment et n’importe quel jour pour débattre avec lui, en ma qualité de coordinateur national de la campagne en faveur du Oui », a-t-il déclaré. Toutefois, Ndong Sima souligne qu’il ne reconnaît pas Bilie By Nze comme le représentant officiel du « Non », une position que l’ancien Premier ministre semble pourtant chercher à incarner dans cette campagne qui prendra fin dans moins de 4 jours.

Pour Ndong Sima, ce débat symbolise davantage une tentative de la part de Bilie By Nze de « faire le buzz » plutôt qu’une réelle volonté d’informer les citoyens. Il accuse l’ancien Premier ministre de chercher à attirer l’attention sur lui et sa plateforme et de s’autoproclamer chef de l’opposition au référendum. Un statut qui ne lui revient aucunement au regard des autres forces en présence se revendiquant du « Non ». Ndong Sima maintient ainsi qu’un débat doit avoir lieu dans un cadre officiel, « en supposant d’ailleurs qu’il pourra se prévaloir d’un statut identique pour ce qui est du NON ». Car a-t-il conclu, « il ne me revient pas de l’installer comme principal opposant, statut dans lequel manifestement il cherche à s’investir ».