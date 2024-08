1er anniversaire du coup d’État du 30 août au Gabon : demandez le programme !

Le Gabon célèbre cette semaine le premier anniversaire du coup d’État du 30 août 2023, qui a mis un terme à 56 ans de pouvoir de la famille Bongo. L’événement, surnommé « le coup de la libération », a marqué la fin de la domination politique des Bongo, entamée en 1967 par Omar Bongo et poursuivie par son fils, Ali Bongo. Des festivités qui auront lieu dans le Grand Libreville en deux journées distinctes.

Un programme riche en symboles et célébrations

Les festivités vont débuter dès le jeudi 29 août 2024 avec une série d’inaugurations visant à montrer les progrès réalisés sous la transition actuelle. La journée commencera avec l’inauguration de la nouvelle compagnie aérienne nationale Fly Gabon à la Base Aérienne 01 de Libreville, un signe de la volonté du pays de dynamiser son secteur aérien. Puis, la Stèle de la Libération sera dévoilée au Jardin Botanique, symbolisant ce tournant majeur dans l’histoire du pays.

Date Heure Événement Lieu Jeudi 29 août 2024 13h00 Inauguration de Fly Gabon Base Aérienne 01, Libreville 14h45 Inauguration de la Stèle de la Libération Jardin Botanique, Libreville 15h45 Inauguration de la route de contournement de l’aéroport Camp de Gaulle, Libreville 16h30 Attribution de 509 parcelles Igoumié 17h30 Baptême du Ferry Port Owendo 18h30 Activités des personnels féminins des Forces de Défense Libreville Vendredi 30 août 2024 10h00 Parade militaire et civile Esplanade de la mosquée Hassan II, Libreville 15h00 Match de football : CTRI contre Parlementaires et Gouvernement Stade de l’Amitié Sino-Gabonaise, Libreville 19h00 Banquet et prestation d’artistes Palais de la Rénovation, Libreville 19h00 Concert populaire Jardins du bord de mer, Libreville 22h00 Feux d’artifice Jardins du bord de mer, Libreville

La suite de la journée verra d’autres réalisations mises en avant, notamment la route de contournement de l’aéroport et la remise officielle de taxis au Camp de Gaulle, témoignant de la volonté d’améliorer les infrastructures et la mobilité des citoyens. L’attribution de 509 parcelles à Igoumié souligne, quant à elle, les efforts déployés pour résoudre les problématiques de logement au Gabon. En clôture de la journée, un moment symbolique a eu lieu avec le baptême du Ferry au Port Owendo, illustrant l’engagement à renforcer le secteur maritime du pays.

Un 30 août marqué par la parade et les célébrations populaires

Le vendredi 30 août 2024, date anniversaire du coup d’État, sera marqué par une grande parade militaire et civile sur l’esplanade de la mosquée Hassan II, rassemblant des milliers de Gabonais venus célébrer cet événement symbolique. La parade va non seulement montrer la puissance militaire du pays, mais aussi son unité civile dans cette nouvelle ère politique.

Un match de football opposant le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) aux parlementaires et membres du gouvernement a eu lieu au Stade de l’Amitié Sino-Gabonaise. Ce moment convivial est une manière de renforcer l’unité nationale dans la célébration.

La soirée s’est poursuivie avec un banquet au Palais de la Rénovation, où plusieurs artistes ont offert des prestations pour le plaisir des invités. En parallèle, un concert populaire a eu lieu dans les jardins du bord de mer, où la population a pu se réunir pour célébrer ce moment historique.

Les festivités seront conclues avec des feux d’artifice spectaculaires, illuminant le ciel de Libreville et rappelant à tous les Gabonais que cette date reste gravée dans les mémoires comme celle de la libération du Gabon du joug de la famille Bongo.

Un avenir sous la bannière de la transition

Un an après le coup d’État, le Gabon se dirige vers un avenir incertain mais rempli d’espoir, sous la conduite du président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les réformes annoncées continuent de se mettre en place progressivement, et cet anniversaire est aussi l’occasion pour le gouvernement de montrer aux Gabonais que les promesses de changement sont en cours de réalisation.

Malgré les défis, cet anniversaire marque un temps de réflexion et de célébration pour un Gabon en quête d’une nouvelle identité après plus d’un demi-siècle de continuité politique sous la famille Bongo. Les cérémonies, bien orchestrées, viseront à renforcer la cohésion nationale et à inspirer une nouvelle génération à participer activement à la construction d’un Gabon plus juste, équitable et prospère.