Volleyball : La Garde républicaine sans pitié, garde la couronne de champion 2025 de l’Estuaire

Ils étaient attendus, ils ont répondu présent. L’Association omnisports de la Garde républicaine (ASSOM GR) a remporté, ce dimanche 6 juillet, son deuxième titre provincial consécutif, au terme d’un duel tendu face à Kwan IVB. Une finale officieuse, mais à l’enjeu très clair : le sacre 2025.

Avant cette dernière journée, un seul point séparait les deux formations. Autant dire que la confrontation directe faisait figure de véritable finale. Et dans ce bras de fer très attendu, les militaires ont imposé leur rythme et leur rigueur, s’imposant sèchement en trois sets (3–0). Une performance solide qui reflète la maîtrise collective de l’ASSOM GR, tant sur le plan tactique que mental.

Une domination affirmée

Tout au long de la saison, l’équipe s’est appuyée sur un collectif expérimenté, une discipline de jeu irréprochable et une gestion intelligente des moments clés. Si Kwan IVB a offert une résistance acharnée et montré de belles qualités techniques, il a manqué de tranchant face à la puissance et la constance de l’ASSOM GR.

Les doubles champions

Avec ce nouveau sacre, l’ASSOM GR confirme sa domination sur la scène provinciale et poursuit sa montée en puissance. Le groupe, structuré et bien encadré, fait désormais figure de référence incontournable dans le paysage du volleyball gabonais.

Ce titre valide également les choix stratégiques opérés en amont de la saison, ainsi que l’investissement de toute une structure dédiée à la performance. L’ASSOM GR ne se contente pas de gagner : elle construit, modèle et inspire. Et dans un championnat où la concurrence monte d’un cran chaque année, cette régularité mérite d’être soulignée.

Funny VB et EVA complètent le palmarès

Dans les autres catégories, Funny VB s’est adjugé le titre féminin en dominant l’AS Lova (3–1), grâce à un jeu vif, offensif et bien organisé. Une belle récompense pour un groupe en constante progression. Chez les vétérans, c’est l’équipe d’EVA qui s’est imposée, concluant un championnat marqué par l’intensité, l’engagement et la passion du jeu à tous les niveaux.

L’équipe championne 2025 chez les dames Funny VB

Palmarès 2025 – Championnat de volleyball de l’Estuaire :

Hommes seniors : ASSOM GR

Dames seniors : Funny VB

Vétérans : EVA

La saison 2025 aura été celle de la confirmation pour l’ASSOM GR, mais aussi celle de l’émulation pour l’ensemble des clubs. Un championnat relevé, où l’exigence sportive continue de tirer le niveau vers le haut.