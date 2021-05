Menga M’Essone menace de sanctions, les élus RHM restés fidèles à son rival Barro Chambrier

La bataille pour le contrôle du Rassemblement pour la patrie (RPM) devenu Rassemblement héritage et modernité (RHM, opposition modérée) et ses élus se poursuit de plus bel. Vainqueur d’une décision précisant que le parti que contrôle son rival Alexandre Barro Chambrier, le RPM, n’ait « pour le moment pas d’existence légale », il en fallait peu pour voir bondir le ministre de la Culture et allié du pouvoir Michel Menga M’Essone. Au cours d’une conférence de presse tenue samedi, le président du Rassemblement héritage et modernité (RHM, opposition modérée) n’a pas hésité à brandir la menace d’"exclure" du parti les élus RPM ne l’ayant toujours pas rejoint.

Alors que le vide juridique entretenu volontairement par les services du ministère de l’Intérieur a poussé la justice gabonaise à conclure le 16 avril, à l’inexistence légale du RPM qui a pourtant changé de nom, il fallait moins pour que Michel Menga M’Essone continue d’assener des coups politiques à son rival Alexandre Barro Chambrier. N’ayant toujours pas l’ensemble des élus RHM/RPM, le ministre d’Ali Bongo est passé samedi à l’offensive. Conscient de l’avance que lui donne la décision rendue le 16 avril contre la mue du RHM en RPM, Michel Menga M’Essone a clairement brandit le bâton contre les députés et élus locaux qui avaient choisis son rival plutôt que lui dans ce parti désormais scindé en deux. Sûr désormais d’avoir avec lui la "légalité" pour ravir le parti à Alexandre Barro Chambrier, le président "légal" du RHM fait planer une épée de Damoclès sur ses anciens amis qui refusent toujours de reconnaitre son leadership en tant que nouveau patron du RHM. « Nous leur rappellerons simplement que vous avez un mandat du RHM est ce que vous rester RHM oui ou non ? Si c’est oui ce n’est pas un problème mais si c’est non ils sauront à quoi ils s’exposeront parce que la loi est claire là-dessus », a laissé entendre Michel Menga M’Essone au cours de son point de presse convoqué pour bomber le torse face à son rival débouté par la justice. « Nous pensons que nos élus n’iront pas dans ce sens sauf s’ils sont des taureaux ou des masochistes » , a-t-il conclu face à la presse. Rappelons que Michel Menga M’Essone ne compte qu’une infime partie de la dizaine d’élus que compte le RHM, l’ancien nom du RPM. C’est d’ailleurs pour faire cesser ce "trouble illicite" que Barro Chambrier avait saisi la justice. Michel Menga M’Essone par des lettres de menaces à peine voilée, menaçait déjà ces élus de leur faire perdre leur mandat électoral en les "radiant" du parti. Avec désormais l’aide de la justice ou du flou politico-judiciaire qui déchire les deux leaders, le membre du gouvernement compte plus que jamais profiter de son "avance judiciaire" pour tordre le cou à son challenger Alexandre Barro Chambrier et ramener à lui ses anciens camarades qui lui ont tourné le dos.