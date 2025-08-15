Montée en National Foot 2 : Littoral FC s’offre une remontada et termine champion !

Le tournoi de montée en 2e division de football du Gabon, le National Foot 2, a livré ce vendredi son verdict au terme d’une finale âprement disputée entre La Corniche AFC (Woleu-Ntem) et Littoral FC (Estuaire). Ces derniers se sont finalement imposés 3-1 au stade Mombet de Mouila (Ngounié), où s’est tenu le tournoi organisé par la Fegafoot du 7 au 15 août, réunissant neuf clubs issus des neuf provinces du pays.

Littoral FC rejoindra l’élite du football gabonais en National Foot 2 la saison prochaine. Après une semaine de compétition, les hommes en jaune intègrent officiellement le championnat professionnel organisé par la Ligue nationale de football professionnel (Linafp). Un résultat confirmé par cette finale qui a tenu toutes ses promesses.

Une autre vue de la rencontre de vendredi après-midi à Mouila

Pourtant, la rencontre avait mal débuté pour la formation de l’Estuaire, menée dès les premières minutes 1-0 au cours de cette finale où les deux protagonistes étaient déjà assurés de monter en D2. Mais Littoral FC a su renverser la situation à son avantage grâce à une remontada magistrale, infligeant finalement un score sans appel de 3-1 aux Woleu-Ntémois.

« L’esprit d’équipe nous a permis de revenir au score et de remporter la rencontre. Nous avons travaillé dur pour y arriver », a déclaré à la presse, à l’issue du match, Dimitri Mba Essono, l’un des buteurs de Littoral FC. De son côté, l’entraîneur de La Corniche AFC a estimé que, malgré la défaite, l’objectif restait atteint puisque son club évoluera tout de même en deuxième division la saison prochaine.

Les vainqueurs savourant avec leur staff leur trophée

Littoral FC etrouvera en National Foot 2 outre ses adversaires du jour La Corniche AFC, les miniers du CF Mounana relégué de l’élite la saison écoulée. Ainsi qu’Oyem AC, Ogooué FC, Moanda FC, Missile FC, Mouila AF, Ombilianziami, Mouili FC et Akanda FC, qui seront ses adversaires directs dans la lutte pour une montée en National Foot 1 ou pour le maintien en D2.