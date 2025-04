Présidentielle gabonaise : Entre discrétion forcée, campagne 2.0 et candidats gazelles invisibles

Depuis le lancement officiel de la campagne présidentielle gabonaise ce samedi 29 mars, le contraste est frappant : une absence quasi-totale d’affiches, de meetings d’envergure et de gadgets promotionnels. Cette élection, qui devait marquer une nouvelle ère politique, se déroule dans une étonnante discrétion, reflet des inégalités criantes entre les candidats qui montrent qu’ils n’étaient nullement fin prêts. Certainement convaincus de ne faire pour le coup que de la simple figuration en vue de peser dans l’après-présidentielle.

Contrairement aux précédents scrutins où la capitale gabonaise et l’intérieur du pays étaient noyées sous les banderoles et les effigies de candidats, cette fois-ci, seuls quelques rares visuels du général-président Brice Clotaire Oligui Nguema émergent dans l’espace public. Les autres prétendants souvent dépourvus de financements conséquents, peinent à exister sur le terrain. Certains ne disposent même pas de sites internet pour exposer leur projet de société, une situation ubuesque à l’ère du numérique.

De rares affiches de campagne ici à Lambaréné

Face à ces contraintes, beaucoup misent sur les réseaux sociaux pour pallier le manque de moyens. Facebook, TikTok et X deviennent les nouvelles tribunes politiques, mais là encore, les disparités sont frappantes. La régularité et la vivacité de leurs publications manquent à l’appel. Sans parler de leur réelle influence avec des posts peu vus et sans audience significative en terme d’abonnés. Le terrain digital, censé être accessible à tous, révèle en réalité un nouvel espace de lutte où les inégalités persistent.

Dans ce contexte, beaucoup d’électeurs ne découvriront les candidats et leurs ambitions que lors de l’émission de la Commission d’égal accès aux médias « Un candidat, un projet », qui débutera ce jeudi soir sur les médias du service public. Un format institutionnel qui risque de faire office de véritable premier contact entre une partie de la population et ceux qui aspirent à diriger le pays. Une situation qui en dit long sur cette campagne hors normes.