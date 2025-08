Tchad  : Un ancien Premier ministre poursuivi en justice, son avocat crie à l’instrumentalisation

L’opposant tchadien Succès Masra, ancien Premier ministre de transition, a été renvoyé devant la chambre criminelle par la chambre d’accusation de N’Djaména, selon une décision rendue le 30 juillet. Ce tournant judiciaire a immédiatement suscité une vive réaction de son avocat, Me Saïd Larifou, qui dénonce une procédure « sans fondement juridique sérieux » et parle d’une instrumentalisation de la justice à des fins politiques.

Dans un communiqué, Me Larifou, avocat au barreau de Moroni, affirme que le dossier est « dépourvu de preuves matérielles ou de témoignages crédibles ». Il accuse les autorités d’agir « sous pression » et en appelle à la communauté internationale ainsi qu’aux défenseurs des droits humains pour garantir le respect des droits de la défense dans ce dossier sensible.

Succès Masra est mis en cause dans les événements violents du 14 mai à Mandakao, dans le Logone Occidental. Le procureur de la République lui reproche notamment « incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d’assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulcres ». Ce renvoi judiciaire pourrait encore davantage tendre un climat politique déjà fragile au Tchad.