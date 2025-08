Le Gabon à l’exposition universelle d’Osaka : vitrine internationale d’un engagement vert

Du 23 au 30 juillet 2025, le Gabon était représenté à l’Exposition Universelle d’Osaka-Kansai avec une Semaine nationale riche en symboles, centrée sur le thème « Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies ». Ce rendez-vous mondial, réunissant 160 pays et plus de 28 millions de visiteurs, constituait une opportunité unique pour le pays de valoriser ses atouts économiques, culturels et écologiques sur la scène internationale.

Le Gabon a pris une part active à l’Exposition Universelle 2025 d’Osaka, au Japon, un événement d’envergure mondiale placé sous le thème « Concevoir la société du futur ». La délégation gabonaise, conduite par le Vice-Président du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, a conduit une série d’activités diplomatiques, économiques et culturelles illustrant l’ambition d’un pays en pleine transformation.

Gabon From Futur

Le pavillon gabonais, intitulé « Gabon From Futur », a offert aux visiteurs une immersion sensorielle dans la canopée tropicale du pays. Il mettait en lumière la biodiversité exceptionnelle du territoire, les savoirs médicinaux traditionnels et les innovations locales en matière d’écotourisme et de développement durable. La journée nationale du 26 juillet, point culminant de la Semaine du Gabon, a donné lieu à une cérémonie officielle, une parade culturelle, une conférence de presse et plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau.

Au-delà de l’exposition visuelle, une conférence majeure intitulée « À la découverte du Gabon et de ses opportunités » a permis à plus de 300 participants d’explorer le potentiel d’investissement du pays. Des entreprises déjà implantées au Gabon, telles que COMILOG, Petit Japon ou encore la JICA, ont témoigné de la viabilité du climat des affaires gabonaises. Les secteurs de la bioéconomie, des infrastructures vertes, de l’agriculture durable et du bois transformé y ont été identifiés comme prioritaires.

Le programme a également mis à l’honneur les initiatives gabonaises en matière de diplomatie culturelle, de valorisation du raphia au Pavillon des Femmes, ainsi qu’un hommage à l’héritage humaniste du Dr Albert Schweitzer, profondément lié à l’histoire de Lambaréné. L’objectif global : présenter un Gabon moderne, ambitieux, enraciné dans ses traditions mais résolument tourné vers l’innovation.

Une opportunité pour renforcer l’image internationale du Gabon

La participation du Gabon à l’Exposition Universelle d’Osaka ne relève pas uniquement d’un exercice diplomatique : elle s’inscrit dans une stratégie d’influence à long terme. En plaçant sa forêt au cœur de son message, « moteur universel qui sauve des vies », le pays affirme son rôle stratégique dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Selon les données présentées, la forêt gabonaise, qui couvre environ 88 % du territoire, absorbe annuellement 140 millions de tonnes de CO₂, faisant du Gabon un acteur environnemental incontournable.

Cette présence est aussi une vitrine pour attirer des investissements étrangers. L’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) a souligné la stabilité politique et les réformes engagées pour assainir le climat des affaires. Le gouvernement veut capitaliser sur cet élan pour stimuler des partenariats dans les secteurs porteurs, en cohérence avec la feuille de route de la transition pilotée par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Un comité de suivi tripartite, réunissant le Japon, la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) et l’administration gabonaise, a été institué pour garantir la concrétisation des projets présentés durant l’événement. Une initiative saluée comme gage de sérieux et de continuité dans la coopération.

Sur le plan symbolique, la forte mobilisation des autorités gabonaises, avec la présence du Vice-Président du gouvernement et de plusieurs ministres, traduit l’importance stratégique accordée à cet événement. À travers des expressions culturelles, des échanges économiques, mais aussi des engagements diplomatiques, le Gabon a su se positionner comme une nation résolument tournée vers l’avenir.