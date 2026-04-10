Port-Gentil : Un oncle incestueux écroué pour avoir fait de sa nièce de 14 ans son objet sexuel

Les viols sur mineure ne connaissent pas de frein au Gabon y compris dans le cercle familial. Les limiers de l’antenne provinciale de la police judiciaire (PJ) de l’Ogooué-Maritime ont récemment mis un terme aux agissements de Darell Claude Maningou Mbatchi (43 ans). Ce citoyen gabonais est l’auteur présumé d’un viol perpétré sur sa nièce de 14 ans. Depuis ce mercredi 8 avril, le mis en cause séjourne à la prison centrale de Port-Gentil, en attendant que la justice fasse toute la lumière sur cette sordide affaire intrafamiliale.

Selon L’union, le scénario de l’horreur débute la semaine dernière. Fraîchement rentré d’une partie de pêche, notre « brave » Darell se pointe chez la femme de son demi-frère avec une idée visiblement tordue derrière la tête. Sous couvert de solliciter sa nièce pour de prétendus petits travaux ménagers dans sa bicoque du quartier Fatima, il tend son piège. La belle-sœur, naïve ou simplement aveuglée par la sacro-sainte confiance familiale, lui livre sa fille sur un plateau.

Le loup dans la bergerie familiale

Mais le coup de balai s’est transformé en cauchemar absolu. Loin d’astiquer les meubles, la gamine a été réduite à l’état de jouet sexuel par cet oncle indigne, qui a cru bon d’assaisonner son crime d’une injonction au silence à sa victime. Comme si un tel acte de barbarie pouvait rester éternellement enfoui sous le tapis du salon familial.

La prison où séjourne depuis mercredi l’oncle incestueux

Le vernis a logiquement fini par craquer une fois l’adolescente de retour au bercail. Devant l’attitude fuyante et traumatisée de sa fille, la mère a fini par la cuisiner. La vérité a alors éclaté, glaçante et formulée avec une crudité presque infantile : « Ton Darell m’a fait des choses impolies chez lui. » Un euphémisme bien pudique pour décrire l’innommable et briser l’omerta.

Un aller simple pour la maison d’arrêt

Fin de parcours pour le pêcheur devenu prédateur. Cuisiné par la PJ puis déféré sans ménagement devant le parquet du tribunal de Port-Gentil, Darell Claude Maningou Mbatchi n’a pas fait de vieux os en liberté. La justice l’a expédié illico presto sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de la capitale économique gabonaise. Il a désormais tout son temps pour méditer sur ses fameuses choses impolies derrière les barreaux, en attendant un procès où l’addition s’annonce fort heureusement salée.