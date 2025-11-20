Gabon : 72h après son triomphe, Onanga Ndiaye s’installe à la tête de l’Assemblée nationale

La transition au palais Léon Mba est terminée depuis ce mercredi 19 novembre avec la passation de charges entre Jean-François Ndongou, président sortant de l’Assemblée nationale de la Transition, et Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, élu 72 heures plus tôt avec 99,29 % des suffrages à la tête de la première législature de la Ve République. La cérémonie s’est tenue dans la salle Pierre-Claver Divungi du palais Léon-Mba, en présence des membres des anciens et nouveaux bureaux ainsi que des hauts responsables administratifs de l’institution.

Jean-François Ndongou a profité de cette solennelle transmission de pouvoir pour remettre officiellement le rapport complet de la diplomatie parlementaire menée durant la transition, ainsi qu’un ensemble de dossiers prioritaires destinés au gouvernement. L’homme quitte ses fonctions au terme de 26 mois d’activité intense : 105 textes examinés, dont 85 adoptés, parmi lesquels la nouvelle Constitution, le Code de la santé, le Code de la nationalité et le premier budget de la Ve République pour l’exercice 2026. Autant de réformes structurantes qui ont dessiné les fondations du nouvel ordre institutionnel désormais en vigueur.

Fin de la transition, début d’un nouveau cycle

Dans son allocution, Michel Régis Onanga Ndiaye, diplomate de carrière et ancien ministre des Affaires étrangères, a salué le travail accompli par l’équipe sortante. « Je vous remercie, Monsieur le Président. C’est une simple passation de charges, mais les responsabilités demeurent », a-t-il déclaré. Il a ensuite invité les membres du nouveau bureau à maintenir — et idéalement à dépasser — le niveau de rigueur et d’engagement affiché durant la période transitoire : « Chers collègues députés, nous osons espérer la disponibilité de chacun. Nous devons démontrer au peuple qui nous a fait confiance notre capacité à lui apporter davantage ».

L’honorable Onanga Ndiaye a réaffirmé sa volonté de donner « le meilleur de lui-même pour satisfaire les besoins des populations », en soulignant que « la priorité doit rester la République ». Ses premières actions s’annoncent orientées vers l’efficacité législative, le contrôle de l’action gouvernementale et le renforcement du lien entre les députés et les citoyens.

Une présidence attendue au tournant

Le nouveau président de l’Assemblée nationale hérite d’une institution encore traversée par plusieurs chantiers stratégiques. Quatorze projets de loi non examinés durant la transition doivent désormais être inscrits en priorité dans le calendrier législatif. Autre dossier majeur : la digitalisation du Parlement, un vaste projet de modernisation que Michel Régis Onanga Ndiaye souhaite inscrire au cœur de sa vision institutionnelle.

La passation de ce 19 novembre marque ainsi le début d’une gouvernance parlementaire après plus de deux années de transition politique. Elle scelle également le retour à un fonctionnement régulier des institutions, conformément aux exigences de la Ve République. Pour le nouveau président, les membres du bureau et l’ensemble des députés, commence un mandat déterminant où la crédibilité du Parlement se mesurera à sa capacité à répondre aux attentes des Gabonais et à accompagner la refondation engagée depuis 2023.