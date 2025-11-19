Classement FIFA 2025 : Le Gabon termine l’année 78e mondial et dans le top 15 africain

Le Gabon termine l’année 2025 à la 78ᵉ place mondiale et 15ᵉ place africaine, selon le classement publié ce mecredi 19 novembre. Cette position résulte d’une saison marquée par une progression constante, notamment grâce à des victoires contre la Gambie (4-3) le 10 octobre et le Burundi (2-0) le 14 octobre. Cependant, la défaite en barrage du Mondial 2026 contre le Nigeria (1-4) le 13 novembre a freiné l’ascension des poulains de Thierry Mouyouma, qui avaient atteint la 77ᵉ place en octobre. Les points du Gabon s’élèvent à 1321,25, soit une hausse de 10 points par rapport à la fin 2024.

Les voisins du Gabon affichent des parcours variés : le Cameroun est 54ᵉ mondial, la RD Congo 56ᵉ, la Guinée équatoriale 99ᵉ, le Congo 134ᵉ et le Tchad 177ᵉ. La RD Congo a gagné 4 places en novembre grâce à deux victoires en septembre (1-0 contre le Soudan du Sud et 1-0 contre le Sénégal), tandis que le Cameroun a perdu 4 places après une défaite contre la RD Congo (0-1) le 13 novembre. La Guinée équatoriale et le Congo restent stables, et le Tchad ferme la marche avec une seule victoire en 2025.​

Pays Classement mondial 19/11/2025 Points FIFA 2025 Classement africain 19/11/2025 Gabon 78ᵉ 1321,25 15ᵉ Cameroun 54ᵉ 1420,10 9-10ᵉ RD Congo 56ᵉ 1407,60 11ᵉ Guinée équatoriale 99ᵉ 1210,30 21ᵉ Congo 134ᵉ 1050,20 39ᵉ Tchad 177ᵉ 920,10 49ᵉ

Évolution par rapport à 2024

En 2024, le Gabon avait terminé l’année à la 84ᵉ place mondiale, avec 1311,25 points, soit une progression de 10 points et 6 places en 2025. Cette amélioration s’explique par une série de victoires en octobre 2025, mais aussi par une participation active aux barrages du Mondial 2026. Le Cameroun, quant à lui, a perdu 4 places entre 2024 et 2025, passant de la 50ᵉ à la 54ᵉ place, en raison d’une défaite contre la RD Congo le 13 novembre. La RD Congo a gagné 4 places, passant de la 60ᵉ à la 56ᵉ, grâce à deux victoires en septembre 2025.​

Pays Classement fin 2024 Points fin 2024 Classement fin 2025 Points fin 2025 Gabon 84ᵉ 1311,25 78ᵉ 1321,25 Cameroun 50ᵉ 1424,10 54ᵉ 1420,10 RD Congo 60ᵉ 1403,60 56ᵉ 1407,60 Guinée équatoriale ≈ 105ᵉ ≈ 1205,30 99ᵉ 1210,30 Congo ≈ 140ᵉ ≈ 1045,20 134ᵉ 1050,20 Tchad ≈ 180ᵉ ≈ 915,10 177ᵉ 920,10

La Guinée équatoriale et le Congo ont conservé des positions stables, avec respectivement 99ᵉ et 134ᵉ place mondiale, tandis que le Tchad reste en bas du classement avec 177ᵉ place. Les points de la RD Congo sont passés de 1403,6 à 1407,6, et ceux du Cameroun de 1424,1 à 1420,1. Cette évolution reflète une saison 2025 plus dynamique pour la RD Congo, mais plus difficile pour le Cameroun et le Gabon en fin d’année.​

Saison 2025 : Rencontres marquantes

La saison 2025 du Gabon est marquée par deux victoires importantes : 4-3 contre la Gambie le 10 octobre et 2-0 contre le Burundi le 14 octobre, lors des matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le point d’orgue de la saison a été le barrage du Mondial 2026 contre le Nigeria, le 13 novembre 2025, à Rabat, où le Gabon s’est incliné 4-1 après un match serré, malgré un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce revers a mis fin aux espoirs de qualification pour le Mondial, mais a confirmé la capacité offensive du Gabon.​

La RD Congo a également connu une saison remarquable, avec deux victoires en septembre 2025 : 1-0 contre le Soudan du Sud le 5 septembre et 1-0 contre le Sénégal le 10 septembre, ce qui lui a permis de se qualifier pour les barrages du Mondial. Le Cameroun a perdu contre la RD Congo (0-1) le 13 novembre, lors des demi-finales des barrages, et a été éliminé de la course au Mondial. La Guinée équatoriale a remporté deux victoires en phase de groupes de la CAN 2025, dont un 4-2 contre la Guinée-Bissau le 24 décembre et un 4-0 contre la Côte d’Ivoire le 28 décembre.​

Clôture de la saison mondiale

La saison 2025 se termine sur une note positive pour le Gabon, malgré la défaite en barrage du Mondial. L’équipe a progressé de 6 places au classement FIFA et a montré un potentiel offensif intéressant, notamment avec les victoires contre la Gambie et le Burundi. La RD Congo se distingue par une progression constante, avec deux victoires clés et une qualification en finale des barrages africains du Mondial face au Nigeria le 16 novembre. Le Cameroun et la Guinée équatoriale restent dans la moyenne, avec des performances stables mais sans réel exploit continental.​

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui débutera le 21 décembre 2025, sera l’occasion pour ces équipes de confirmer leur statut et de préparer la saison 2026. Le Gabon affrontera le Mozambique le 28 décembre, tandis que le Cameroun rencontrera la Côte d’Ivoire le 24 décembre. La saison 2025 aura donc été riche en enseignements, avec des espoirs pour l’avenir et des défis à relever pour les équipes d’Afrique centrale.​