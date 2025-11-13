Buscador
mardi 18 novembre 2025
    Mondial 2026 : Le Gabon laminé par le Nigeria, renonce dans la douleur à son rêve de qualification

    Publié le 13 novembre 2025 à 22h17min MàJ : 13 novembre 2025 à 22h37min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Sports
    Les Panthères du Gabon ont vu leurs espoirs de qualification pour le Mondial 2026 s’envoler ce jeudi 13 novembre au stade Moulay El Hassan de Rabat, au Maroc. Opposés aux Super Eagles du Nigeria en demi-finale des barrages africains, les hommes de Thierry Mouyouma se sont inclinés lourdement sur le score de 4 buts à 1 après prolongation, au terme d’un match longtemps indécis avant de basculer dans le camp nigérian.

    Une rencontre équilibrée avant l’effondrement en prolongation

    Après une première période cadenassée, les débats se sont animés au retour des vestiaires. Les Super Eagles ont ouvert le score à la 78ᵉ minute grâce à A. Adams, profitant d’un léger relâchement gabonais. Mais les Panthères n’ont pas tardé à réagir : Mario Lemina a égalisé d’une frappe puissante à la 89ᵉ minute, relançant totalement la rencontre.

    Mario Lemina, auteur de l’unique but gabonais

    À un but partout au terme du temps réglementaire, les prolongations devaient départager les deux équipes. Et c’est à ce moment que le match a basculé. Dès la 97ᵉ minute, Chidera Ejuke redonnait l’avantage au Nigeria. Le capitaine Victor Osimhen, jusque-là discret, a ensuite assommé les Gabonais en inscrivant un doublé à la 102ᵉ puis à la 110ᵉ minute.

    Une fin cruelle pour un Gabon valeureux

    Malgré l’énergie déployée et un sursaut d’orgueil dans les dernières minutes du temps réglementaire, le Gabon n’a jamais pu rattraper ce retard. Le réalisme nigérian a fait la différence, laissant les Panthères sans solution dans la dernière demi-heure.

    Cette lourde défaite met un terme à l’aventure gabonaise vers la Coupe du monde 2026. Le Nigeria affrontera dimanche 16 novembre le vainqueur de Cameroun–RDC en finale des barrages africains, pour tenter d’obtenir son ticket pour les barrages intercontinentaux.

    Un parcours solide mais insuffisant

    Les Panthères étaient arrivées à ce stade après avoir terminé à la 2ᵉ place du groupe F lors du premier tour des éliminatoires, derrière la Côte d’Ivoire. Un classement qui leur avait permis d’accéder pour la première fois au tournoi final des barrages africains instauré pour ce Mondial élargi.

    Malgré une campagne encourageante et des progrès notables dans le jeu, notamment face à la Côte d’Ivoire, au Kenya ou encore à la Gambie, les Gabonais n’ont pas réussi à poursuivre leur progression jusqu’à la dernière marche.

    @info241.com
