USA : Le gabonais Denis Bouanga parmi les cinq finalistes du titre de MVP 2025 de la MLS

Déjà en lice depuis ce mercredi pour le titre de Meilleur Joueur Africain de l’année 2025, l’international gabonais Denis Athanase Bouanga poursuit son ascension fulgurante. L’attaquant du Los Angeles FC (LAFC) figure désormais parmi les cinq finalistes pour le titre de Most Valuable Player (MVP) de la Major League Soccer (MLS). L’annonce a été faite ce jeudi 23 octobre 2025 à 19h00 soit 00h00 (heure de Libreville), par la ligue nord-américaine, dans le cadre de la présentation officielle des MLS Year-End Awards 2025, qui récompensent les meilleurs joueurs de la saison régulière.

Les finalistes représentent 16 clubs de MLS, dont quatre — Los Angeles FC (LAFC), Philadelphia Union, San Diego FC et Vancouver Whitecaps FC — se distinguent avec trois nominations chacun. Philadelphia Union, vainqueur du Supporters’ Shield, et San Diego FC, auteur d’une saison historique pour une équipe d’expansion, figurent parmi les formations les plus récompensées. Les vainqueurs des différents trophées seront annoncés tout au long des Audi 2025 MLS Cup Playoffs, les séries éliminatoires du championnat nord-américain.

Un Gabonais face à Lionel Messi et aux stars de la MLS

Pour le trophée le plus convoité, le Landon Donovan MLS MVP Award , la ligue a dévoilé les cinq finalistes suivants (par ordre alphabétique) : Denis Bouanga (Los Angeles FC), Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati), Lionel Messi (Inter Miami CF) et Sam Surridge (Nashville SC). Ces joueurs ont obtenu les meilleures moyennes de votes issues du staff technique des clubs, des joueurs de MLS et d’un panel de journalistes sportifs accrédités.

Les 5 finalistes

Auteur d’une saison exceptionnelle, Bouanga a disputé 31 matchs , dont 29 comme titulaire, pour un total de 24 buts et 9 passes décisives. Il se classe deuxième meilleur buteur de la ligue derrière Lionel Messi. Élu Joueur du mois de septembre, il a notamment réalisé un triplé mémorable contre Real Salt Lake (4-1), devenant le premier joueur à inscrire au moins 20 buts sur trois saisons consécutives en MLS. En 2025, le Gabonais est devenu un pilier offensif incontournable, cumulant 142 tirs et menant Los Angeles FC jusqu’aux playoffs.

Un parcours jalonné de succès de la France aux États-Unis

Né le 11 novembre 1994 au Mans (France), Denis Bouanga est formé au FC Lorient avant de se révéler à Tours FC puis à Nîmes Olympique. Sa carrière prend une dimension supérieure à l’AS Saint-Étienne, où il inscrit 26 buts en 97 matchs entre 2019 et 2022. En août 2022, il s’engage avec le Los Angeles FC pour un transfert estimé à 5 millions d’euros, soit environ 3,28 milliards de francs CFA.

Dès sa première saison en Californie, il remporte la MLS Cup 2022 et devient meilleur buteur de la Ligue des champions de la CONCACAF 2023. En 2023, il décroche le Soulier d’Or de la MLS grâce à ses 20 buts inscrits, devenant le premier Africain à remporter cette distinction. Depuis, il s’est imposé comme la figure de proue du LAFC et l’un des ambassadeurs du football africain en Amérique du Nord.

L’icône des Panthères

En équipe nationale, Denis Bouanga compte 43 sélections et 11 buts avec les Panthères du Gabon. Il a participé à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, où il s’est illustré par son sens du collectif et son abnégation. Sa constance en club et son engagement patriotique en font aujourd’hui le joueur gabonais le plus en vue sur la scène internationale, successeur naturel de Pierre-Emerick Aubameyang dans le cœur des supporters.

La Confédération africaine de football (CAF) a d’ailleurs confirmé, le 22 octobre 2025, sa présence parmi les dix finalistes pour le Ballon d’Or africain, saluant « un joueur dont la rigueur, la régularité et l’esprit de compétition honorent le football africain ». Cette reconnaissance simultanée en Afrique et en Amérique du Nord souligne l’universalité du talent du Gabonais.

Un modèle pour la jeunesse gabonaise

Pour Bouanga, cette double nomination est une consécration et un message d’espoir. « Le travail et la foi finissent toujours par parler. Je joue pour mon pays, pour ma famille et pour tous ceux qui croient que tout est possible », a-t-il déclaré à la presse américaine après l’annonce. À 30 ans, il symbolise la fierté nationale gabonaise et la réussite à force d’efforts.

Dans un championnat où évoluent désormais les plus grandes stars mondiales, sa place parmi les cinq finalistes du Landon Donovan MVP Award 2025 témoigne de sa stature internationale. Si Denis Bouanga venait à remporter le trophée, il deviendrait le premier Africain à être sacré Meilleur Joueur de la MLS, inscrivant ainsi son nom dans l’histoire du football nord-américain — et, surtout, dans la légende sportive du Gabon.