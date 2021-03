« Les racines de l’espoir », l’exposition itinérante de Georges M’bourou à l’IFG de Libreville

Bonne nouvelle pour les amateurs d’art. Le peintre et poète gabonais Georges M’bourou donne à voir plusieurs de ses œuvres à l’Institut français du Gabon (IFG) de Libreville. Cette exposition dénommée « Les racines de l’espoir », est organisée dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie qui se tient à l’IFG du 13 au 21 mars 2021. La presse gabonaise a été conviée ce vendredi à un vernissage en avant-première.

L’exposition « Les racines de l’espoir » de Georges M’bourou se tient depuis hier à Libreville et ce jusqu’au 20 mars prochain. Une vingtaine d’œuvres de l’artiste peintre y seront présentées à la médiathèque de l’IFG de 8h30 à 16h00. Le lancement de cette exposition itinérante a eu lieu ce vendredi après-midi en présence de la presse et d’un parterre d’invités dont le ministre de la Culture Michel Menga M’Essone.

Le peintre au coté du ministre de la Culture hier

« L’Etat doit faire son travail pour identifier, soutenir et promouvoir les acteurs culturels », a laissé entendre le ministre au cours de l’exposition. Il s’agit de célébrer au cours de cette exposition, les 30 ans de peinture et de poésie de Georges M’bourou Dondia. C’est l’occasion donnée de découvrir les œuvres figuratives et abstraites du peintre gabonais, l’un des plus représentatifs de l’art contemporain du Gabon.

Il sera question de visiter ou de revisiter ses textes poétiques et ses travaux de recherche autour du mystère du temps et de la lumière ainsi que les œuvres littéraires qui l’inspirent. Cette exposition se veut itinérante car elle ira dans les établissements scolaires de l’intérieur du pays dès le 20 mars. Le Musée national va constituer la seconde étape de cette exposition « Les racines de l’espoir ».

L’affiche de l’évènement culturel

« Je ne suis pas un artiste du Gabon mais du monde. Je ne suis pas seulement venu sur terre pour vivre seulement pour le Gabon », a déclaré vendredi le célèbre artiste peintre Georges M’bourou. Il a à son actif plus d’une dizaine de prix, lui qui fut sélectionné pour représenter l’Afrique à l’Exposition universelle de Nagoya au Japon en 2005. Grâce à lui, l’art gabonais rayonne dans de nombreuses expositions à travers le monde.