Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
lundi 18 août 2025
  • 802
    24°C

    • En ce moment :
    Accès à la propriété

    Gabon : 260 villas pour les déguerpis du Grand Libreville, 160 pour l’armée et la gendarmerie

    Publié le 16 août 2025 à 10h20min MàJ : 16 août 2025 à 11h34min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Gabon : 260 villas pour les déguerpis du Grand Libreville, 160 pour l’armée et la gendarmerie
    Gabon : 260 villas pour les déguerpis du Grand Libreville, 160 pour l’armée et la gendarmerie © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/260-villas-pour-les-deguerpis-du-grand-libreville-220-pour-l,10766
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10766

    Plus de sujets

    Après 9 ans, la chaîne Gabon 24 quitte enfin le palais présidentiel pour s’installer juste... en face !

    Gabon : Malgré deux acquittements, un voyou de 29 ans tombe pour 17 ans pour un troisième vol

    Meurtre aux 54 coups de couteau : La petite amie de la victime et ses complices écopent la perpétuité

    Postes budgétaires à l’Agriculture : Plus d’un an après, 200 jeunes gabonais toujours en détresse !

    Le Gabon va dépoussiérer en douceur son Code de la nationalité, vieux de plus de 25 ans

    Le gouvernement gabonais a renforcé son dispositif de relogement avec deux opérations d’envergure menées ce vendredi 15 août sous la houlette du président. Brice Clotaire Oligui Nguema. D’un coté 260 villas modernes pour les déguerpis des chantiers gouvernementaux qui avaient fait couler beaucoup d’encre et de salive et de l’autre 160 villas pour le personnel des forces de défense et de sécurité.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    260 villas modernes ont été livrées hier à Bikélé Zong, dans la banlieue de la capitale gabonaise dans le cadre du Plan complet de réinstallation (PCR), destiné aux populations déguerpies de Terre Nouvelle, de derrière l’Assemblée nationale et d’autres zones affectées par les travaux d’aménagement urbain, notamment ceux du bassin versant et du Boulevard de la Transition.

    Une des logements offerts

    Réparties sur un site de 100 hectares, ces habitations (114 de 90 m², 110 de 108 m² et 36 de 132 m²) s’inscrivent dans un programme global de 1 070 logements, dont 300 déjà achevés. L’objectif est de reloger durablement 300 familles, avec à la clé un titre foncier garantissant la sécurisation de leur patrimoine.

    Parallèlement à cette remise officielle, le chef de l’État a procédé à la remise des clés de 100 logements du projet Bikélé Mvett aux Forces armées gabonaises, sur les 170 prévus, ainsi qu’à l’inauguration de 60 logements réservés à la gendarmerie, soit un total de 160 unités dédiées aux forces de défense et de sécurité.

    La remise des clés aux forces de l’ordre

    La cérémonie officielle, en présence du ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, et du ministre de l’Habitat, Ludovic Megne, a été ponctuée par la traditionnelle coupure du ruban et la remise symbolique des clés par le chef de l’État. Selon le gouvernement, ces livraisons démontrent la volonté des autorités de concilier modernisation urbaine, accompagnement social des populations déplacées et amélioration des conditions de vie des forces de sécurité.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article