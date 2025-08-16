Gabon : 260 villas pour les déguerpis du Grand Libreville, 160 pour l’armée et la gendarmerie

Le gouvernement gabonais a renforcé son dispositif de relogement avec deux opérations d’envergure menées ce vendredi 15 août sous la houlette du président. Brice Clotaire Oligui Nguema. D’un coté 260 villas modernes pour les déguerpis des chantiers gouvernementaux qui avaient fait couler beaucoup d’encre et de salive et de l’autre 160 villas pour le personnel des forces de défense et de sécurité.

260 villas modernes ont été livrées hier à Bikélé Zong, dans la banlieue de la capitale gabonaise dans le cadre du Plan complet de réinstallation (PCR), destiné aux populations déguerpies de Terre Nouvelle, de derrière l’Assemblée nationale et d’autres zones affectées par les travaux d’aménagement urbain, notamment ceux du bassin versant et du Boulevard de la Transition.

Une des logements offerts

Réparties sur un site de 100 hectares, ces habitations (114 de 90 m², 110 de 108 m² et 36 de 132 m²) s’inscrivent dans un programme global de 1 070 logements, dont 300 déjà achevés. L’objectif est de reloger durablement 300 familles, avec à la clé un titre foncier garantissant la sécurisation de leur patrimoine.

Parallèlement à cette remise officielle, le chef de l’État a procédé à la remise des clés de 100 logements du projet Bikélé Mvett aux Forces armées gabonaises, sur les 170 prévus, ainsi qu’à l’inauguration de 60 logements réservés à la gendarmerie, soit un total de 160 unités dédiées aux forces de défense et de sécurité.

La remise des clés aux forces de l’ordre

La cérémonie officielle, en présence du ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, et du ministre de l’Habitat, Ludovic Megne, a été ponctuée par la traditionnelle coupure du ruban et la remise symbolique des clés par le chef de l’État. Selon le gouvernement, ces livraisons démontrent la volonté des autorités de concilier modernisation urbaine, accompagnement social des populations déplacées et amélioration des conditions de vie des forces de sécurité.