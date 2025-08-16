Indépendance du Gabon an LXV : Oligui Nguema promet de jours meilleurs pour le pays

À la veille du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a prononcé ce samedi 16 août peu avant 20h un discours solennel. Premier président élu de la Vᵉ République, il a défini les grandes orientations de son mandat, plaçant son action dans la continuité historique et dans une perspective de rupture avec certaines pratiques du passé.

Un discours ancré dans la mémoire nationale

Dès l’entame, le chef de l’État a rappelé que l’indépendance du Gabon s’inscrit dans une histoire longue et marquée par des luttes. « À la veille de ce jour sacré du 17 août, symbole de notre souveraineté, de notre unité et de notre destin commun, je m’adresse à vous à ma qualité de Premier Président élu de la Vᵉ République », a-t-il déclaré. Insistant sur l’héritage des générations passées, il a ajouté : « Je voudrais nous inviter à un voyage entre le passé et l’avenir, pour nous souvenir d’où nous venons et dessiner ensemble les grandes lignes de notre futur. »

L’intégralité de son discours

Dans cet esprit, Oligui Nguema a rendu hommage aux figures historiques qui ont permis au Gabon de se libérer de l’administration coloniale. « Nos aînés, portés par un idéal de dignité et de souveraineté, ont arraché pacifiquement le pays à l’administration coloniale et concrétisé leur rêve d’indépendance », a-t-il souligné. « Je pense aux trois grands déportés coloniaux, Anubangui Shari, le guerrier Wongo, Leomba et Ogula Ikoakwa, et aussi aux pères fondateurs de notre République moderne » , a-t-il ajouté, rappelant que « leur courage, leur sacrifice et leur vision doivent continuer de nous inspirer. »

Consolidation démocratique et rupture avec les pratiques du passé

Le président a replacé son élection d’avril dernier dans le prolongement de la transition entamée le 30 août 2023. « Une nouvelle page de notre histoire s’est ouverte avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions », a-t-il affirmé. Selon lui, cette étape « nous a conduit vers une transition pacifique, inclusive et démocratique, inspirant le respect de la communauté internationale ». Il a insisté : « Nous avons organisé une élection présidentielle libre, transparente et apaisée. Il n’y a aucune raison que les prochaines élections législatives et locales ne le soient pas. »

Cette volonté de consolider la démocratie s’accompagne d’une rupture avec des pratiques héritées du passé. « La géopolitique, comme mot de gouvernance à laquelle nous avons été nourris, n’a pas porté les fruits escomptés. Cela doit prendre fin » , a lancé le chef de l’État. « Elle sera remplacée par la compétence » , a-t-il poursuivi, ajoutant que « la compétence du citoyen primera dorénavant sur ses origines ethno-régionalistes » . Enfin, il a exhorté : « J’exhorte l’élite politique et administrative de notre pays à adopter ce concept en le pratiquant pour l’intérêt supérieur de la Nation. »

Une ambition économique affichée : la souveraineté et la croissance

Sur le plan économique, Oligui Nguema a fixé un objectif clair : faire de la Vᵉ République celle de la souveraineté économique. « Je veux que notre Vᵉ République soit la République de la souveraineté économique, celle de la prise en main par les Gabonais de la gestion de leurs ressources naturelles » , a-t-il martelé. Selon lui, « l’heure est arrivée à la construction d’une économie plus forte et plus prospère aux bénéfices des Gabonais » . Pour y parvenir, « nous devons viser un taux de croissance de 10 %. »

Le président a également détaillé ses priorités pour favoriser l’investissement et créer des opportunités. « Sachez que le Gabon est plus que jamais une terre d’opportunités où chacun peut récolter les fruits de ses investissements » , a-t-il souligné. « Mais à une condition fondamentale, celle du partage de production » , a-t-il précisé, insistant sur le principe du « gagnant-gagnant, créateur d’emplois et de richesses » . Enfin, il a rappelé : « Cela impose discipline, adhésion au travail, probité, cohésion et méthode. »

Justice sociale et planification du développement

Évoquant les acquis de la transition, Oligui Nguema a mis en avant les réformes sociales entreprises. « Nous avons réglé de nombreuses dettes sociales. Nous avons sorti le Gabon de la torpeur économique et nous avons mis tout le pays en chantier ces deux dernières années » , a-t-il affirmé. À ses yeux, « il s’agit là d’un effort énorme dont nous devons tous avoir conscience » . Il a expliqué que « la période de transition nous a permis d’expérimenter un plan d’urgence de développement dont nous avons commencé à récolter les fruits » .

Le président a insisté sur la nécessité d’une planification méthodique pour l’avenir. « Nous ne pouvons tout réaliser simultanément et partout à la fois » , a-t-il averti. « Il nous faut concevoir une stratégie fondée sur les priorités de notre développement, puis l’exécuter avec pragmatisme et réalisme » , a-t-il ajouté. Enfin, il a pris un engagement solennel : « Dans notre démarche de planification stratégique, aucune région du territoire national ne sera oubliée. Chaque province bénéficiera équitablement du développement selon un planning maîtrisé et cohérent. J’en fais le serment. »

Unité nationale, foi et patriotisme

Oligui Nguema a placé son discours sous le signe du patriotisme et de l’unité nationale. « Le patriotisme, la paix et l’unité nationale sont désormais notre force » , a-t-il insisté. « Nous devons montrer qu’au-delà de nos différences, nous sommes avant tout les fils et filles du Gabon » , a-t-il poursuivi. Selon lui, « plus que jamais, c’est ensemble que nous relèverons les défis de la diversification économique, de la production et de la transformation locale, de la justice sociale, de l’éducation et de la préservation de notre environnement » .

Le président a clos son intervention par un appel à la foi et à la responsabilité collective. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » , a-t-il déclaré. « C’est avec cette foi en la bénédiction divine sur nos œuvres que je salue les efforts de tous les travailleurs infatigables, les jeunes porteurs d’innovation, les femmes engagées, les anciens qui nous guident par leur sagesse » , a-t-il affirmé. « Dans ce Gabon nouveau, chacun de nous a un rôle à jouer dans l’édification d’un pays plus juste, plus prospère et plus solidaire » , a-t-il conclu, avant de lancer : « Vive le Gabon, vive la Vᵉ République. »