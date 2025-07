Japanim Gabon 2025  : Libreville va vibrer durant 3 jours au rythme du manga et de la culture japonaise

La Baie des Rois de Libreville va accueillir du 1ᵉʳ au 3 août, la deuxième édition du festival Japanim Gabon, un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de mangas, d’animés et de culture japonaise. Organisé par l’association Otaku N-co, cet événement entend offrir un espace unique de partage et de créativité, tout en mettant en lumière les talents locaux. C’est l’essentiel de la conférence de presse tenu ce vendredi à Libreville par les organisateurs.

« Le manga est une culture universelle, un langage que les jeunes comprennent facilement. À travers le manga, nous voulons parler du Gabon, nous voulons parler de nous », a affirmé la secrétaire générale d’Otaku N-co Bienvenue Wilma Paul Mengue lors d’une conférence de presse tenue ce 25 juillet à la Baie des Rois.

Un programme riche et varié

Durant trois jours, le public pourra découvrir une programmation dense, mêlant expositions, ateliers de création artistique et rencontres conviviales. Les visiteurs seront invités à s’initier au dessin manga, à la peinture ou encore à la customisation de t-shirts, de toiles et de chaussures. Les plus jeunes pourront participer à des ateliers de coloriage, tandis que des animations interactives permettront aux néophytes comme aux passionnés de plonger dans l’univers otaku.

L’association, active depuis cinq ans, revendique une mission : faire du manga un moyen d’expression pour la jeunesse gabonaise, tout en favorisant la créativité et l’ouverture culturelle. Au-delà de la découverte de la culture japonaise, Japanim Gabon se veut une vitrine pour les talents locaux. Otaku N-co s’emploie à créer des ponts entre les jeunes créateurs gabonais et un public en quête d’authenticité et d’originalité.

« Le festival est un moment pour nous de nous retrouver entre passionnés de mangas et d’art, et de partager des moments », souligne la secrétaire générale. L’association espère ainsi encourager l’émergence d’un marché créatif autour de l’art graphique et de la pop culture au Gabon, tout en inspirant les nouvelles générations.

L’événement, accessible sans restriction d’âge, ambitionne de rassembler un public varié : familles, passionnés de mangas, amateurs de cosplay, ou simples curieux désireux de découvrir l’univers nippon. Les organisateurs invitent les habitants de Libreville et les visiteurs à venir profiter d’un cadre exceptionnel où se mêleront art, convivialité et passion.

Du 1ᵉʳ au 3 août, la Baie des Rois se transformera en un véritable carrefour culturel, célébrant la créativité japonaise tout en mettant en avant l’énergie artistique du Gabon.