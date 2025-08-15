Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
lundi 18 août 2025
  • 802
    24°C

    • En ce moment :
    Nationalité

    Le Gabon va dépoussiérer en douceur son Code de la nationalité, vieux de plus de 25 ans

    Publié le 15 août 2025 à 11h44min MàJ : 15 août 2025 à 12h07min - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Politique
    Le Gabon va dépoussiérer en douceur son Code de la nationalité, vieux de plus de 25 ans
    Le Gabon va dépoussiérer en douceur son Code de la nationalité, vieux de plus de 25 ans © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/le-gabon-va-depoussierer-son-code-de-la-nationalite-vieux-de,10761
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10761

    Plus de sujets

    Indépendance du Gabon an LXV : Oligui Nguema promet de jours meilleurs pour le pays

    CdM du 12 août : Amnisties, centrale d’achat, rentrée des classes, bulletins de vote... au menu !

    Michel Ongounda Loundah tire à boulets rouges sur les 100 jours de règne d’Oligui Nguema

    Gabon : Une dette publique « abyssale » qui freine les ambitions du gouvernement Oligui Nguema

    Brice Laccruche Alihanga livre les dessous de sa célèbre formule « Qui boude, bouge ! »

    Le Gabon s’apprête à tourner la page d’un texte juridique devenu obsolète. Ce mardi 12 août, au cours du conseil des ministres, le gouvernement a annoncé l’élaboration d’un nouveau Code de la nationalité, sur la base d’un projet d’ordonnance présenté par le ministère de la Réforme des institutions. Cette réforme vise à remplacer la loi n°37/98 du 20 juillet 1999, jugée inadaptée aux réalités actuelles.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Lire aussi >>> Dialogue national : vers un durcissement des conditions d’accès à la nationalité gabonaise

    Selon l’exécutif, l’objectif est de « moderniser et harmoniser les règles relatives à la nationalité gabonaise  » en tenant compte des évolutions sociopolitiques du pays, de ses engagements internationaux et de la nécessité de renforcer la sécurité juridique et la souveraineté nationale. Le nouveau texte précisera les conditions d’attribution, d’acquisition, de perte, de déchéance, de réintégration et de renonciation à la nationalité, tout en garantissant l’égalité entre hommes et femmes et en prévenant les situations d’apatridie.

    Les principaux points de la réforme du Code de la nationalité :

    Aspect Ancien Code (loi n°37/98 du 20 juillet 1999) Nouveau projet d’ordonnance
    Cadre juridique Règles figées, peu adaptées aux réalités actuelles Modernisation et harmonisation selon contexte socio-politique et engagements internationaux
    Égalité hommes/femmes Inégalités subsistantes dans certains cas d’attribution Garantie de l’égalité totale entre hommes et femmes
    Prévention de l’apatridie Peu explicitement traitée Mesures claires pour éviter toute situation d’apatridie
    Assimilation Critères limités et peu contrôlés Critères renforcés et plus stricts
    Naturalisation Procédure souple mais lacunaire Encadrement strict et contrôle accru contre l’indignité et la menace à l’ordre public
    Cumul de nationalités Non reconnu ou restreint Reconnaissance encadrée du cumul de nationalités
    Cas spécifiques Prise en compte limitée (adoption, mariage, etc.) Intégration élargie : adoption, mariage, naissance au Gabon, services exceptionnels
    Perte et réintégration Régime juridique incomplet Procédures détaillées pour perte, déchéance, réintégration et renonciation

    La réforme introduira également des innovations notables, comme la reconnaissance encadrée du cumul de nationalités, le renforcement des critères d’assimilation, le contrôle accru contre l’indignité ou toute menace à l’ordre public, ainsi que la prise en compte de situations spécifiques, notamment l’adoption, le mariage, la naissance au Gabon ou encore les services exceptionnels rendus à la nation.

    Pour le gouvernement, ce nouveau Code permettra une application plus claire des règles, tout en assurant une protection renforcée des intérêts de l’État. Il doit aussi prévenir les abus et combler les lacunes juridiques qui ont pu, par le passé, fragiliser la gestion de la nationalité gabonaise.

    Cette initiative s’inscrit dans un vaste chantier de réformes institutionnelles engagé depuis plusieurs mois. En modernisant ce texte fondamental, le Gabon entend se doter d’un outil juridique capable de répondre aux défis démographiques, migratoires et diplomatiques du XXIe siècle, tout en affirmant sa souveraineté face aux enjeux de mobilité internationale.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article