Ces 23 personnalités gabonaises qui ont marqué de leur empreinte l’année 2023

Cinéma, musique, sport, ou politique ... C’est l’heure de faire le bilan de l’année au royaume des people. La sélection des 23 célébrités qui se sont révélées incontournables et inspirantes dans leur domaine. Au cours d’une année où l’actualité s’est révélée souvent morose, voire tragique, elles nous ont offert de la joie, de l’espoir, des moments de grâce et d’inspiration. Certains étaient déjà célèbres, d’autres le sont devenus du jour au lendemain ou presque. La rédaction de Star241 en collaboration avec Info241 ont sélectionné 23 visages des personnalités publiques qui ont marqué 2023 de leur empreinte.

▪▪ POLITIQUE ▪▪

Connu dans les arcanes du pouvoir, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est devenu l’homme le plus populaire et adulé par les populations en 2023, suite à sa contribution à la libération du Gabon des mains du clan Bongo et de sa légion étrangère. Quelques minutes après l’annonce tronquée de la victoire d’Ali Bongo pour un troisième mandat présidentiel le 30 août 2023, des militaires gabonais ont mis fin au régime en place en destituant le président sortant lors d’un discours diffusé à la télévision. Ali Bongo écarté, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, a été nommé président de la transition. C’est ainsi que s’est conclue la dynastie Bongo, qui a régné sans partage sur le Gabon pendant 56 ans. Des proches du cercle d’Ali Bongo ont été arrêtés et jetés en prison. Ce coup d’État a suscité une liesse populaire.

Raymond Ndong Sima a été nommé Premier ministre de la transition. À l’âge de 68 ans, il avait déjà occupé ce poste sous Ali Bongo de 2012 à 2014. S’étant éloigné du pouvoir en raison d’accusations régulières de mauvaise gouvernance, Ndong Sima s’était présenté contre le président Ali Bongo en 2016 et 2023. Pour cette dernière élection, il s’était désisté au dernier moment en faveur d’un autre candidat commun aux principaux mouvements de l’opposition. Face à la modification de la loi électorale, l’opposant virulent d’Ali Bongo s’était emporté et avait été sur le point d’en découdre avec Mworantsami, désormais emprisonné, un cadre du Parti démocratique gabonais qui avait affiché du mépris à son égard.

Ancien ministre d’Omar Bongo, Albert Ondo Ossa avait été désigné comme candidat consensuel de la plateforme de l’opposition Alternance 2023 pour affronter Ali Bongo à la présidentielle. Pur produit du milieu universitaire, celui qui était perçu comme un technocrate avait réussi à convaincre les Gabonais à la suite d’un débat télévisé diffusé sur la télévision publique. Il n’était plus seulement considéré comme un éminent économiste, mais aussi comme l’homme qui devait insuffler un nouveau souffle au Gabon.populaire.

▪▪ FOOTBALL ▪▪

L’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé cet été en provenance de Chelsea, a inscrit des buts en un temps record. Avec ses réalisations, celui qui n’était pas présent lors du dernier rassemblement des Panthères, s’élève au rang de 7ème meilleur buteur de l’histoire de l’OM en compétition européenne. Cette prouesse est d’autant plus impressionnante qu’il n’a rejoint le club que depuis quelques mois. Il devient aussi le premier joueur de l’histoire à inscrire 7 buts après 6 premiers matchs en compétition européenne avec l’Olympique de Marseille.

Son coéquipier Denis Bouanga, quant à lui, a été élu Soulier d’Or du championnat américain. Arrivé au Los Angeles FC en 2022, il a remporté ce titre en 2023 de la Major League, remis au meilleur buteur du championnat. L’international gabonais, natif de Mans et passé notamment par le FC Lorient et l’AS Saint-Étienne, a inscrit 20 buts et délivré 7 passes décisives. Denis Bouanga a également décroché la palme d’or du plus beau but de la première phase du championnat américain 2023.

Le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon, Thierry Mouyouma, a commencé sa mission sur des chapeaux de roues. Nommé il y a quelques mois à la tête de la sélection nationale des Panthères, le technicien gabonais a impressionné les supporters avec ses deux premiers matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. Face à ses adversaires angolais au stade Rénovation de Franceville, il a remporté 2-1, tout comme la seconde rencontre avec...

▪▪ MUSIQUE ▪▪

La jeune Emma’a a brillé de mille feux. Dans la poursuite de son ascension internationale, elle a hissé le Gabon sur le toit de la sous-région d’Afrique centrale. Après la sortie officielle de son EP éponyme, la chanteuse a remporté brillamment le prix de musique urbaine et de coupé décalé (PRIMUD) dans la catégorie de Meilleur artiste Afrique centrale à Abidjan en Côte d’Ivoire, devant plusieurs grands noms tels qu’Innoss’B, Blanche Bailly, etc.

Espoir la Tigresse a eu le vent en poupe en 2023. Après avoir mis en lumière la musique gabonaise aux Afrimma Awards aux États-Unis, le pré-jury du Prix découvert RFI l’a dévoilée parmi les 10 finalistes. Malheureusement, la nouvelle maman qui allaite son bébé a essuyé successivement des échecs. Contre toute attente, la chanteuse va clore son année en beauté, remportant le prix de Meilleure artiste féminine de l’année à la 3ème édition des Kota Awards distinction, le 27 décembre 2023 au jardin Botanique. Une première consécration considérée comme un joli cadeau de fin d’année.

Pendant que Don’zer a été victime de son succès. Quatre jours après le retrait de son album « Ubiquité », l’artiste a relancé à nouveau son projet en ligne grâce à son partenaire Gstore Music, faisant dans le commerce électronique. Suspendus à cette sortie depuis fort longtemps, les mélomanes ont fait exploser les ventes et provoqué d’énormes problèmes techniques dans la même soirée de la sortie, le mardi 14 novembre 2023. Ainsi, Don’zer est l’unique rappeur de sa génération numéro 1 dans les ventes en 2023.

À Paris, Benjamin Epps marquait un tournant historique de sa carrière musicale. Le jeune rappeur gabonais, qui se revendique de Belle vue, quartier populaire de Libreville, a fait un carton plein à la salle mythique de l’Olympia, à l’occasion d’un concert promotionnel de son tout premier album « La grande désillusion ». Et le premier exploit pour un artiste gabonais à l’hexagone.

Son aîné, la légende du rap gabonais Ekomy Ndong faisait également la même chose à Libreville. La salle de l’Institut français du Gabon refusait du monde à l’occasion d’un double concert. Mais ce qui a le plus marqué le public, c’est son vernissage « Biyema ». Une fusion entre tradition africaine et la technologie du futur. L’exposition avait pour ambition d’encourager la jeunesse africaine à s’approprier les nouvelles technologies tout en préservant ses valeurs traditionnelles. Un fait marquant qui a permis au public de découvrir et d’apprécier une autre facette de l’artiste durant quelques jours en novembre 2023.

En dépit de la sortie d’un nouveau clip vidéo de son dernier album, Macy Ilema s’est focalisée entre autres dans le secteur de l’éducation. La chanteuse a organisé une campagne de sensibilisation et de lutte contre les violences en milieu scolaire. Elle a parcouru les établissements du Grand Libreville pour faire passer son message auprès des élèves, présentant les différentes formes de violences. Elle a ensuite demandé aux élèves de laisser tomber tout acte répréhensible au risque de compromettre leurs études. Toutefois, l’interprète a lancé un appel à tous. Afin que chacun puisse jouer sa partition pour en finir avec ce phénomène qui gangrène le secteur éducatif gabonais. Une action fortement marquée les parents d’élèves, les enseignants et ses fans en 2023.

Elle ne s’y attendait pas du tout. Vanessah B a eu une ascension fulgurante avec sa chanson « Nzebi bu bwe’ ». Durant la présidentielle 2023 annulée, cette louange était devenue l’hymne nationale non seulement de l’opposition gabonaise mais du peuple qui l’avait appropriée pour en chanter désormais « chassons le PDG ». Un titre que beaucoup ont qualifié de la louange de libération du Gabon. C’est même avec celle-ci que les populations ont célébré à cœur joie la chute du régime d’Ali Bongo. Comme une traînée de poudre, cette chanson emblématique s’est répandue sur toute l’étendue du territoire nationale et hors des frontières gabonaises.

▪ HUMOUR WEB ▪

Dans la même foulée, Emeraude s’engageait aussi pour la promotion de l’éducation. La comédienne web et influenceuse appréciée par tout le monde pour son talent et ses contenus, offrait plus de 11 bourses d’études académiques pour l’année 2023-2024 dans des écoles supérieures, destinées aux jeunes issus des milieux défavorisés. Avant de remporter brillamment le titre de femme web comédienne de l’année 2023. Une consécration qui a suscité une vague d’émotions sur les réseaux sociaux à l’occasion de la 1ère édition des Digie Women Awards. Une prestigieuse cérémonie visant à honorer les femmes qui se sont distinguées dans le domaine de la technologie et du digital.

Pourtant inconnu du grand public, il y a quelques années, ce comédien web rencontre un énorme succès. Cela fait quelques années maintenant que Body Bizarre le comédien écume la toile avec une efficacité remarquable. Mais d’une telle lancée, il lui manquait encore jusqu’alors ce petit quelque chose qui lui a permis de s’imposer. Dans ses contenus, il critique, dénonce sensibilise, et termine ses vidéos avec la phrase « Tout est à refaire » devenue sa référence. C’est bien cette chose qui a suscité tant d’attention et d’intérêt auprès des internautes en 2023.

Les deux humoristes faisaient déjà parler d’eux. Chacun de son côté excellait de fort belle manière. Mais depuis leur fusion pour un projet commun et ambitieux, Chambre à Louer et Aude Esther se sont révélés incontournables cette année 2023. Ils ont lancé une série humoristique intitulée « Les Orphelins », diffusée exclusivement sur les réseaux sociaux. C’est marrant, c’est frais, c’est novateur et nul doute qu’avec leur talent et leur originalité, ils ont grimpé leur cote en 2023.

▪ ACTIVISME ET INFLUENCE WEB ▪

Ils ont impacté les populations gabonaises. Le duo Stéphane Nzeng et Yann Ndong, plus connu sous le pseudonyme de Bandecon en chef, étaient engagés dans toutes les dénonciations. Sollicités par les populations victimes d’injustices, de maltraitances aussi bien professionnelles que personnelles, ces deux influenceurs, à l’image des enquêteurs, sont devenus la voix des sans-voix. Avant son retour au bercail, Stéphane Nzeng avait décliné sa nomination en tant que conseiller du président de la transition pour des raisons personnelles, nomination survenue après la chute du régime d’Ali Bongo. Tandis que son binôme, Yann Ndong, resté en France, a remporté le prix du Meilleur Facebook à la 3ème édition des Kota Awards Distinction 2023. Ces deux jeunes influenceurs qui se sont rangés du côté du peuple lors de l’élection présidentielle annulée ont considérablement impacté lors de leurs directs sur les réseaux sociaux.

Ce serait commettre une erreur de dresser une liste sans citer le nom de Geoffroy Foumboula Libeka, acteur de la société civile. Depuis la mise sur pied du Copil citoyen, où il est le porte-parole, cet acteur a su se démarquer dans son combat. Ce brillant compatriote a toujours porté sa voix pour dénoncer les injustices du régime déchu d’Ali Bongo sur le plan politique, économique et social. Fidèle à ses idéologies, Foumboula rêve d’un Gabon meilleur. Son courage, sa détermination et son engagement lui ont certainement valu aujourd’hui le poste de 4ème vice-président de l’Assemblée nationale de la transition. Un endroit qui lui permet de poursuivre et de défendre toujours avec abnégation la cause de la population gabonaise. Geoffroy Foumboula est, pour beaucoup de jeunes, une source d’inspiration.

▪▪ BEAUTÉ ▪▪

Le 31 juillet dernier a eu lieu à l’hôtel Hilton de Yaoundé au Cameroun, la finale du concours de beauté international Miss Flambeau d’Afrique 2023. La Gabonaise Sara Ngoua a remporté la couronne tant convoitée par une vingtaine de belles candidates venues des différents pays d’Afrique. Resplendissante à chacune de ses apparitions sur le podium, Sara Ngoua a été élue à l’unanimité. Âgée de 27 ans, elle ne fait assurément pas son âge et respire la joie de vivre. Elle est diplômée en gestion des ressources humaines.

Toujours dans le pays de Samuel Eto’o, la Gabonaise Stecya Minkue a été sacrée Miss African University of the World 2023. C’est le verdict du concours de beauté initié par Beatrice Doudou, ancienne Miss Cameroun. Les candidates étaient au nombre de 20 et représentaient 16 pays d’Afrique. Comme si cela ne suffisait pas, Stecya Minkue s’arroge un autre sacre. Elle a remporté le prix de Meilleure mannequin de l’année à la 3ème édition des Kota Awards Distinction le 27 décembre au Jardin Botanique, terminant en beauté son année 2023.

Entre-temps, en septembre dernier, lors de l’élection Miss Normandie en France, Ines Lelyon, une franco-gabonaise, remportait brillamment le titre de 2ème dauphine, se rapprochant de près du podium tant convoité de Miss France. Son sourire désarmant, ses yeux malicieux et son charme éclatant ont captivé l’attention, faisant d’elle une figure inoubliable en 2023.