Gabon : Malgré deux acquittements, un voyou de 29 ans tombe pour 17 ans pour un troisième vol

Homme aux multiples affaires, la Cour criminelle de Port-Gentil a dû prendre son temps pour juger cette semaine sieur Van Rudy Bouka Bouassi, alias Yaya Touré (29 ans). Poursuivi dans trois affaires pour vol qualifié, bien qu’acquitté pour deux d’entre elles faute de preuves, ce compatriote est tombé mercredi pour la troisième pour laquelle il a écopé de 17 ans de prison. Ce délinquant notoire devrait recouvrer la liberté qu’en 2038.

Détenu à la maison d’arrêt de Port-Gentil depuis le 1er juillet 2021, Van Rudy Bouka Bouassi a mobilisé la Cour criminelle durant un jour et demi. Du mardi 12 août en après-midi au mercredi 13 août toute la journée, il a été présenté à la Cour criminelle pour trois affaires le concernant, notamment pour vol commis avec arme apparente, vol à l’aide d’armes blanches et vol à l’aide d’une arme blanche. Acquitté pour les deux derniers chefs d’accusation, il a été néanmoins condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé.

Un braquage violent en 2021

Les faits remontent à courant juin 2021, aux environs de 19 heures, à la hauteur du quartier Mini-prix dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. En ce début de soirée, un jeune homme dont la partenaire avait accouché par césarienne se rendait dans la clinique où sa compagne était hospitalisée, en compagnie de son père. Près des locaux de la structure sanitaire, ils furent interceptés par trois individus qui, à l’aide d’armes blanches, ont tenté de les détrousser de leurs biens, notamment d’une sacoche contenant plus d’un million, censés servir au paiement de la facture liée aux soins cliniques.

Le mis en cause prostré, semblant regretter ses actions

Ne parvenant pas à s’en emparer, ils vont tout de même réussir à s’enfuir avec le téléphone portable de sieur Athanase Serge Aworet, avant que l’un des bandits ne dise à son acolyte : « Yaya Touré, sors le couteau, tu attends quoi ? ». Une identité criminelle que le père de famille n’a pas hésité à mémoriser malgré la pression des voyous. Prenant la poudre d’escampette, ils ignoraient que les caméras de surveillance fixées tout au long de la structure avaient filmé toute l’agression dans les moindres détails.

Dénoncé par ses proches

Reconnu dans les quartiers Mini-prix et Massuku, Yaya Touré avait été, dans un laps de temps après les faits, dénoncé par sa propre famille auprès des victimes qui leur avaient présenté la vidéo du drame lors d’une démarche de recherche. La bande avait également facilité leur interpellation par les éléments de la police judiciaire. À la barre, l’accusé avait reconnu les faits à lui reprocher et, ce devant la victime, il a été déclaré coupable du crime de vol aggravé puis condamné à 17 ans ferme de prison.

Une autre vue de son 3e procès

En revanche, les deux acquittements dont il a bénéficié concernaient également des chefs d’accusation pour vol aggravé. C’était à la hauteur du quartier Massuku, au canal, que les faits avaient eu lieu courant juin 2020. Vers 18 heures, Mignon Mandaka, après avoir fermé le dépôt de boissons de sa grande sœur dont il était le gérant, rentrait à la maison avec son ami Jean Stash Allogo Assoumou.

Un vol contesté en 2020

Sur leur chemin, Mignon décide de récupérer l’appareil musical qu’un de ses autres amis avait pris dans la matinée au quartier La Colombie. Sur les lieux, ils tombent sur Yaya Touré et sa bande qui leur demandaient de modestes sommes d’argent pour fumer. N’ayant reçu que des pièces, Van Rudy Bouka Bouassi menace ces derniers à l’aide d’un couteau, arrache la sacoche contenant la recette du jour et prend la fuite.

Le ministère public sonnant la charge

La sœur aînée des victimes, par ailleurs propriétaire dudit commerce, décide alors de porter plainte après avoir été informée du braquage. Interpellé, le mis en cause réfutait les accusations mises à sa charge, avant d’être déféré au parquet de la République où il avait également rejeté les accusations auprès du magistrat instructeur.

Un acquittement faute de preuves

Les parties, lors de l’audience criminelle tenue au tribunal de Port-Gentil, sont restées constantes sur leurs précédentes déclarations. En revanche, en l’absence de preuves matérielles dans la cause, l’accusé a été reconnu non coupable et acquitté au regard des incompréhensions et de l’inconstance des déclarations de la victime. Ce qui n’a pas permis d’asseoir la culpabilité de l’accusé, étant donné qu’un doute persistait tout au long de la procédure pénale.