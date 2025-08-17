Après 9 ans, la chaîne Gabon 24 quitte enfin le palais présidentiel pour s’installer juste... en face !

Après plus de neuf années passées à squatter des bureaux au Palais présidentiel de Libreville, Gabon 24 a enfin un vrai siège à son nom. Ce samedi 16 août en marge des festivités de la fête nationale, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré en grande pompe l’immeuble flambant neuf, érigé en 15 mois. La chaine et ses journalistes quittent le palais présidentiel tout en restant dans son giron bien que les autorités veulent en faire un média commercial comme l’est sa consoeur Gabon 1ère.

La cérémonie d’inauguration d’hier a eu des allures de consécration. Ruban coupé par le Chef de l’État, plaque dévoilée, discours officiels : tout y était. Reste à savoir si ce nouveau siège changera réellement la donne pour une chaîne qui peine encore à s’imposer dans le paysage audiovisuel national. Elle qui est privée depuis des semaines de son site internet.

Un bâtiment clinquant pour relancer l’image

Baptisé « Maison Brice Clotaire Oligui Nguema », le nouveau siège s’élève sur l’ancien site du Stade Père Lefèbvre, chargé d’histoire. En quinze mois, l’État a fait sortir de terre un immeuble R+5 de 7 000 m², avec studios dernier cri, auditorium et plateaux ultra-modernes. Le message est clair : Gabon 24 doit se réinventer.

Une vue intérieure des lieux

En tout, 250 professionnels travailleront désormais dans ce décor flambant neuf. La chaîne s’offre même une déclinaison radio, 24 FM, pour étoffer son offre médiatique. Mais la modernité des murs suffira-t-elle à relever la qualité des contenus et l’engouement des gabonais ? C’est toute la question.

Une cérémonie chargée de symboles officiels

Comme le veut la tradition, le Père Henri Noël a béni les locaux avant que le président ne coupe le ruban. Dans une mise en scène parfaitement huilée, les clés ont été remises au ministre de la Communication, Paul-Marie Gondjout, puis à la Directrice générale, Laetitia Ngalebika. Les caméras n’en ont pas perdu une miette.

La remise de la clé symbolique au ministre de la Communication

Les décorations ont ensuite fusé : Gendarmerie, Administration pénitentiaire, Garde républicaine, chacun a eu droit à ses médailles. Les commandants en chef ont applaudi, les invités ont souri. Un rituel bien rodé, plus politique que médiatique, comme souvent lors de ce type de cérémonies.

Une ambition qui reste à prouver

Depuis sa création le 24 mai 2016, Gabon 24 veut être « la première chaîne toute info » du pays. Son slogan, « Le meilleur du Gabon, de l’Afrique et du monde », sonne bien, mais l’audience reste timide. Face aux réseaux sociaux et aux chaînes internationales, l’influence demeure limitée.

Ce nouveau siège est présenté comme un tremplin pour rivaliser à l’échelle continentale. Plus de moyens, plus de visibilité, plus de programmes : telle est la promesse. Mais pour convaincre, Gabon 24 devra d’abord prouver que ses contenus sont à la hauteur de ses murs flambant neufs.