Vingt ans après avoir marqué l’histoire de la télévision gabonaise, la série Kongossa s’apprête à faire son grand retour. Le studio Montparmasse, à l’origine du projet, a annoncé ce mercredi 28 mai le lancement d’une deuxième saison, sans toutefois préciser s’il s’agira d’un film ou d’une nouvelle série. Ce nouveau chapitre sera diffusé sur Gabon 1ère, ce qui renforce la portée symbolique de ce retour.

Selon les premières informations, plusieurs figures emblématiques de Kongossa reprennent du service. Jean Pierre Mba (Édouard) et Pamela Ngomo (Pamela) piloteront le projet en tant que chefs de production, tandis qu’Alexa Kongo (Véra) en sera la productrice exécutive. Le réalisateur Melchy Obiang, créateur de la série, reprend les commandes après onze années d’absence sur les plateaux. Le secret reste total sur le scénario, que très peu auraient pu lire dans son intégralité.

Dès sa première diffusion, Kongossa s’était distinguée par sa forme hybride, entre fiction sociale, chronique urbaine et touches surnaturelles. Son rythme, sa musique et son esthétique la rapprochaient davantage du cinéma que des productions télévisuelles classiques. Chaque épisode ouvrait des pistes plus qu’il n’en fermait, instaurant un dialogue avec les spectateurs et créant une véritable communauté de fans.

Ce retour est donc hautement symbolique pour toute une génération qui a grandi avec la série. Dans un paysage audiovisuel aujourd’hui saturé, Kongossa 2.0 espère retrouver son pouvoir fédérateur et son aura singulière. Reste à savoir si cette nouvelle version saura capter les attentes du public actuel tout en préservant l’essence qui avait fait son succès.