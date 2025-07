Législatives et locales 2025 : Composition des 156 commissions locales d’enrôlement au Gabon

Dans la perspective des élections locales et législatives prévues en septembre et octobre prochains, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a officiellement fixé, par arrêté n°008/MISD du 11 juillet 2025, la composition des commissions locales d’enrôlement pour la révision de la liste électorale. ce sont au total 156 commisions locales qui seront déployées du lundi 14 juillet au mardi 12 août 2025, selon le calendrier annoncé vendredi dernier par le gouvernement.

Conformément à l’article 48 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral, les commissions sont installées à tous les niveaux administratifs : provinces, départements, communes, arrondissements, districts et représentations diplomatiques. Elles sont chargées d’enrôler les nouveaux électeurs, de corriger les informations existantes, de radier les personnes décédées ou inéligibles, et d’assurer l’exactitude du fichier électoral national. Province Détail des localités couvertes Nombre de commissions Estuaire Libreville (5 arrondissements), Akanda, Owendo, Ntoum, Cocobeach, Kango, Komo, Komo-Mondah, etc. 21 Haut-Ogooué Franceville, Moanda, Bongoville, Okondja, Aboumi, Bakoumba, Mounana, Léconi, etc. 30 Moyen-Ogooué Lambaréné, Ndjolé, Makouké, Abanga-Bigne, etc. 9 Ngounié Mouila, Ndendé, Mandji, Mbigou, Lébamba, Guietsou, etc. 23 Nyanga Tchibanga, Moabi, Mayumba, Mabanda, Ndindi, Doussala, etc. 16 Ogooué-Ivindo Makokou, Booué, Mékambo, Ovan, Mvadi, etc. 14 Ogooué-Lolo Koulamoutou, Lastoursville, Iboundji, Pana, Popa, etc. 14 Ogooué-Maritime Port-Gentil, Omboué, Gamba, Iguéla, Mpaga, Ndougou, etc. 12 Woleu-Ntem Oyem, Bitam, Mitzic, Minvoul, Medouneu, Sam, Meyo-Kye, etc. 17 Total 156 commissions Chaque commission locale comprend au moins trois membres : un président, un représentant du ministère de l’Intérieur et un représentant des forces de défense et de sécurité. Dans certains cas, un secrétaire ou un rapporteur est également désigné pour assurer la tenue des procès-verbaux. Les profils retenus sont majoritairement des cadres administratifs, des officiers supérieurs ou subalternes, et des personnels reconnus pour leur probité. Voici la composition de ces commissions : Province de l’Estuaire (21 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale de l’Estuaire Marie Françoise DIKOUMBA Nadège FOUDOU Epouse VOUMA Dieudonné YAYA Général APINDANGOYE Zacharie Commission Départementale du Komo-Mondah (Ntoum) François MOUCKANY KOUMBA Solange ISSASSAKOU MFOUMBOU Julien EKO NDONG Commandant MBAYI Ken Clincy Commission Départementale du Komo-Kango (Kango) Gildas Mouloud Wenceslas KIMO Ghislain NDOMBI GOURMENZE Bernabé EKOH BEKALE Lieutenant NIMBA HOUMOULE Nicaise Commission Départementale de la Noya (Cocobeach) François NTOUTOUME ESSONE Edgard Gesmin ONGALI Octave NTOUNTOUME NGUEMA Lieutenant OPIANGAH Kleber Donald Commission Départementale du Komo-Océan (Ndzomoe) Hubert DIOSSE ANGOUE NGUEMA Patrick Aubert DIPA BOULINGUI Clarisse NINGONE EFFAM Lieutenant TSOUMBA Gaëtan Commission Communale de Kango Colonel Jean Prosper MBADINGA MOMBO Hilaire EDOU NZE Lieutenant Nina MAVIOTCHI Commission Communale de Cocobeach Fidèle ONDO NZE Rosine MAPEKEKO Lieutenant MOUKAGNI IBOUANGA Luc Martial Commission Communale de Ndzomoé Capitaine Symphorien MAGANGA KOUMBA Lieutenant Lucie Kati MOULENDZIBOLO Sous-Lieutenant OMBANA NDOUMANGOYE Ted Commission du 1er Arrondissement de Libreville Gael Richard OBEMBE Jean LEMBOUMBA Lt-Col NKANI Simeon Commission du 2ème Arrondissement de Libreville Colonel Léon NDONG NTOUTOUME Valérie OBONE AKUE Commandant MVE EBANG Iréné Serge Commission du 3ème Arrondissement de Libreville Colonel NDONG EDOU Guy Claude Tarcisus MEYE NDONG Lieutenant-Colonel GOUFOULA Melissa Commission du 4ème Arrondissement de Libreville Joséphine Euphrasie ASSENGONE épouse NGUEMA Jérôme NGABIBIGA Cdt NGOYABI Nestor Commission du 5ème Arrondissement de Libreville Diane NDEMBI KAMA Prisca ONGANDAGA MILOKO Cdt MABICKA Charlène Commission du 6ème Arrondissement de Libreville Roger Joseph Pierre NGUEMA MBA Thierry MOUNDOUGA Commandant DYIANDONGA NZIALI Commission du 1er Arrondissement d’Owendo Olivier SAMBAYI Jean Boniface NGOME Commandant Romain NGOUNA Commission du 2ème Arrondissement d’Owendo Colonel Aimé NGORET Annie LISSENGUET POUTOU Capitaine ENGOUANG MFOUMOU Marcel Commission du 1er Arrondissement d’Akanda Augustin YEYET ETEKA Elise Monique NINGONE ABEBEYI Commandant Vincent Brice DJIEMBI Commission du 2ème Arrondissement d’Akanda Guy-Romain MOULOUNGUI Jean François BANGOUALI Capitaine MAGANGA Jerry Stephan Commission du 1er Arrondissement de Ntoum REMBO NZIENGUI Nadège Laure BIYIE NANG Capitaine ESSONO MBELE Marius Commission du 2ème Arrondissement de Ntoum Serge TALI Jean Bruno MAGANGA Capitaine EZENA EBOUYA Diane Commission du 3ème Arrondissement de Ntoum Marc OBAME NTOUNTOUME Romain NDOMBI Capitaine ENGONE Steeve Province du Haut-Ogooué (30 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale du Haut-Ogooué Jacques Denis TSANGA Jean Julien BOULOUPI Christian Dominique DJONGHO COGNOT Colonel KAMBANGOYE Commission Départementale de la Passa (Franceville) Raphaël OBALI Léa Esther MOUKIAMA MBANI Philippe APOUBA Capitaine ODJANGOU Ulrich Gildas Commission Départementale de la Sébé-Brikolo (Okondja) Claude Myrian AGNIMA Ogy Flugence IPOTA Nadège Néné TINGALEME Lieutenant Abris Alda IFOUNGA Commission Départementale de Lékoni-Lékori (Akiéni) Jean de Dieu OYESSI WENFOUYA Romuald AKOMO AKALA Polycarpe AYIBIGA Adj Chef Major Eric Mozer NGARI Commission Départementale de Lékoko (Bakoumba) NDZONGA NDJOUMBOU Paul MOUENDZI MBADINGA Valentine MOUPOUNGUIDI Adj Chef Major Guy Blaise LEKOGO Commission Départementale de Lékabi-Lewolo (Ngouoni) Lazare AKOMA Patrick ONDIMBA Saturnin AKOUANGA Lieutenant Stezeen LEBOUENGUE Commission Départementale de Bayi-Brikolo (Aboumi) Leonel ONDY EBOUNDOU Godefroy NGUIA Yves Zacharie OKINDJA Adj Chef Major ANGANIET Felix-Hilaire Commission Départementale de la Lébombi-Léyou (Moanda) Jean Pierre ABISSAYE Jean Jacques OTOUMA Général Gilbert LIKASSA Commandant Rodrigue OSSIBADJOUO Commission Départementale de Djouori-Agnili (Bongoville) Éric ANGOUNGA Hervé OMANDA NGOULOU Jean Stanislas FOUNA Adjudant-Chef EKONOGO Loïc Commission Départementale de Djoué (Onga) Martin DJIPALA Armand NGOYA YENEGUE Ludovic NGOULOU Adjudant-Chef Major OSSEYI Symphorien Commission Départementale des Plateaux (Léconi) Denis LOUKALA Rody Fred AYATSOU Jean Félix MBIE Lieutenant LOUNDOU Laurent Commission Départementale de l’Ogooué-Létili (Boumango) Léon ONTSILA Elvire Vanessa MOUGNANDJI Joachin MOUSSOUARI Adjudant-Chef Major NDONG-EBANG Simolain Commission Communale d’Okondja Capitaine LOUSSOU Ludovic Pierre OTOUNGA Adjudant-Chef Major KOUMAHT MOUANDZA Edmond Commission Communale d’Akiéni Anicet ENGAGOYE Valérie MOBOUTOU Adjudant-Chef Major NGOUNGOULOU Mamix Commission Communale de Léconi Gabriel AMBAH OSSOULOU Wilfried ANDAMBA Adjudant-Chef ZENE Arsène Judicaël Commission Communale d’Aboumi Davy ONDIA Alphonsine ABOUMAYAGA Maréchal de Logis Chef Syr OBIA Commission Communale de Bakoumba Flavien LOUDY Colonel Denis LEGNONGO Adjudant-Chef Major MOUBELE Ghislain Wilfred Commission Communale d’Onga Roberson OUMAR M’VOUO David OKIRI Adjudant ZE MBA Fabrice Commission Communale de Bongoville Gilbert NKIMA Herve OMANDA NGOULOU Adjudant NDJIMBIT Careca Commission Communale de Ngouoni Benjamin LEKAMBA Cléophas OLIGUI Adjudant-Chef LEMBOUMBA Judicaël Commission Communale de Boumango Colonel Michel SOUAGHA Jean François MALOUONO Adjudant-Chef NGARI KOUTAKIAWA Arnold Ferry Commission du 1er Arrondissement de Franceville Christian LEYAMA John Brunel OBILA Commandant KOMBILA François Commission du 2ème Arrondissement de Franceville Berthe Zoé LENDOYE Nina Prisca ETIMANTSOUO Lieutenant-Colonel KOUAKALA Elvis Commission du 3ème Arrondissement de Franceville Honoré Junior JEZEKIEL Djecica Naelle KEYI NDZONGA Commandant DIMA Bertrand Commission du 4ème Arrondissement de Franceville Alphonse NGOSSANGA David NKOUME Capitaine MBOLO Angelo Hervé Commission du 1er Arrondissement de Moanda Rigobert NDALA Chrislin MOUKOUNDJA Capitaine LOUPDY Christ Davy Commission du 2ème Arrondissement de Moanda Virginie MBELE Dieudonné ABOUDOU Capitaine NZAMBA Armand Lewis Commission Districtale de Lékabi (Andjogo) Aristide MOUBEYI Thibault-Armel EVAKA TOULEKIMA Adjudant-Chef YANGA Régis Ghislain Commission Districtale de Lékori Guy Albert MOUBAMANGOYE Victor NTSIKA Adjudant-Chef NGOYO MBOUMBA Samaury Fedor Commission Districtale de Mounana Rufin OVOULA Sidoine KANFOULA Cdt ONGANGA Rock Kenny Province du Moyen-Ogooué (9 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale du Moyen-Ogooué Jean Benoit BEKALE Rachel AGYAZAGOU Général Auguste BIBAYE ITANDAS Colonel TSANA LEPENDA Serge Wilfrid Commission Départementale de l’Ogooué et des Lacs (Lambaréné) Sylvere MAVIOGA Melaine MVE NDONG Georges NGOMA BARANOW Capitaine IBACKA Ulrich Commission Districtale d’Aschouka Maiga-Erick AZIZET Augustin NZOGHE Adjudant-Chef Major EMENOU Brice Romuald Commission Districtale de Makouké Elie BIGNOUMBA MAGANGA Samuel KOUSALOUBA Adjudant-Chef Major BOUYANGA Félicien Commission Départementale de l’Abanga-Bigné (Ndjolé) Serge Edouard MBABA Apollinaire MOUNDJIMBI Louis Georges ENGANGA Lieutenant AMPIRA Eudes Gontran Commission Districtale de Bifoun-Ebel Denis OMBANA Paul NZOUGHE Lieutenant OBONI ONTILI Melsen Commission du 1er Arrondissement de Lambaréné Eryl Bertille ROPONAT OTEWA épse MBINA Yvon Léandre NGUEMA NDONG Capitaine ANGUENG MENDOME Yvon Davy Armand Commission du 2ème Arrondissement de Lambaréné Général Edouard ABOULE BITEGHE Daniel Olivier ALLOGO Capitaine IBOUANGA MFOUMBI Lionel Commission Communale de Ndjolé Barthelemy NTOTOME Joseph MBA AWOURE Lieutenant MOMBO MOMBO Michel Province de la Ngounié (23 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale de la Ngounié Francis OYINAMONO Alain Roger MAYEKI Général Cyriaque MBADINGA Lieutenant-Colonel EDANG ESSENG Gaston Commission Départementale de la Douya-Onoye (Mouila) Alphonse NDEME Amos Roméo NDEMBI Michel OGOMBE Lt-Col. DOUMBIE Marcel Commission Départementale de l’Ogoulou (Mimongo) Lambert MOTONGO MOMOMBA Emile NZIENGUI IDIATA Célestin MOUKOUANGUI Adjudant-Chef Major DIABA Pierre Commission Départementale de la Dola (Ndendé) Alain Rodrigue BOUSSOUGOU Romuald KENDO NIATE Marie Eulalie MADZINDZA Sous-Lieutenant EDOUOLO Eeric Commission Départementale de Ndolou (Mandji) Serge Oscar NZENGUE Simone MAROGA Lutricia BABONGUI Adjudant-Chef Major NGARI OZIRIS Commission Départementale de la Louétsi-Bibaka (Malinga) Albert MAYOMBO IFOUNGA Sylvestre MOUBAGNA Jean Louis BETANGOYI Adjudant-Chef Major NKOGHE ASSOUMOU Louis-Marie Commission Départementale de la Louétsi-Wano (Lébamba) Euloge Parfait MOMBO MOUKAGA Jean Christian YOUBI Pauline NYANGUI Adjudant-Chef Major MOMBO Sidoine Commission Départementale de Tsamba-Magotsi (Fougamou) Alexandre MOUKAMBI MOUKAMBI Gyslaine Esther MANIME Léa DIBOUNGA Lieutenant ANGUILET HOUNDI Richard Commission Départementale de la Mougalaba (Guiétsou) Guy Euloge MOANDJOUDI Léandre MICKOTO ONGOUORI Emery Rodrigue MBADINGA Adjudant-Chef Major DOUMBA Hervé Commission Départementale de la Boumi-Louétsi (Mbigou) Theodore ISSALANGOYE Emmanuel MAKENGNI Jean NZENGUE Lieutenant AWOUNG-ME-MPOUNE Daniel Commission Communale de Mimongo Laurent IDIATA Jeanne MOGOA Adjudant IKONDO MOUTENDY Auvy Dimitri Commission Communale de Ndendé Pierre NZAMBA MAGANGA Ambroisine KOMBILA Adjudant-Chef MINTSA OBAME Jean Nicaise Commission Communale de Mandji Jean Mesmin GUIPANDI MOUCKAGA Jeanne Valérie MOUBAMBA Adjudant-Chef Major MOULOUNGUI Joslin Commission Communale de Malinga Jean-Hilaire TANGA Emmerence Henria MANDIBA TENGUE Adjudant OBIANG YENDA Josselin Commission Communale de Lébamba Erland NDOMBI BOUNDZANGA Isidore PONGUI Adjudant-Chef MARANGA MARANGA Rodrigue Commission Communale de Fougamou Jean Noel KEDI ONGODA Gabin Rodrigue MOUNANGA Sous-Lieutenant MOUSSAVOU MIYAKOU Max Commission Communale de Guiétsou Emile MANGADI Honorine BIGNOUMBA BOUSSOUGOU Adjudant MBEMBENI Gabin Commission Communale de Mbigou Adjudant-Chef Major MOULINGUI BISSIELOU Ferdinand MIKOLO Adjudant-Chef Major BISSIELO Moïse Commission du 1er Arrondissement de Mouila Jérôme ASSIMET MOTONGO Stéphane Blaise MONDJO Capitaine MOUSSODOU Armand Manuel Commission du 2ème Arrondissement de Mouila Honorine BIGNOUMBA BOUSSOUGOU Marie Sylvie BIVIGOU Epouse NYAMA LEMBOUNGOU Capitaine EYA OSSENI Thomas Cédrick Commission Districtale d’Etéké Edmond MOUNANGA Régis NGOMO MEYE Adjudant-Chef NDOUMOU Thomas Commission Districtale d’Ikobey Stanislas NIMBOUABOYE Jean Baptiste MOKAMBI Adjudant-Chef Major MBA BEKALE Bertrand Commission Districtale de Nzenzélé Justin MAMIDI MOUKOUNGOU Delphine BANDONO Adjudant-Chef MBADINGA MOUNGUENGUI Province de la Nyanga (16 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale de la Nyanga Jean Robert MABOBET MOUSSAVOU MOUSSAVOU Jean Claude KOUMBA MOUSSAVOU Cdt NGOULOU Armand Commission Départementale de Mougoutsi (Tchibanga) Patrice MOUNGUENGUI Roddy MOUITY Ange MICKALA Lieutenant-Colonel ITEMBILA Joseph Commission Départementale de la Douigny (Moabi) Yves MAKAYA Yves Christian MOUSSIROU MOUSSIROU Olivier MASSAMBO NDO Adjudant-Chef Major BESSE ELLA Henri Paul Commission Départementale de la Basse Banio (Mayumba) Éric André ZUE Michel Archange MVOUBOU MAKAYA Roger MBOUMBA Lieutenant BENGHA LINGOUMBI Serge Commission Départementale de la Haute Banio (Ndindi) IWANGOU IWANGOU Lenaick MAKAYA MAKAYA Augustin SAFOU MBOUMBA Adjudant-Chef DOUKAGA KOUMBA Yves Commission Départementale de la Doutsila (Mabanda) Bertin SYAPA BOUYOBA Guy Noel NZAMBA Patrice Nazaire NZIENGUI Adjudant-Chef KASSA Arnaud Commission Départementale de Mongo (Moulengui-Binza) Chrisanthe MABIALA Guy Joel MBINA Jean Francis MAKAYA Adjudant-Chef Major MVINGA RENAGHO Wadrill Commission Communale de Moabi Simon IBINGA IBINGA Justin MAGANGA Adjudant-Chef Major LANDI POUNGUI Bertrand Commission Communale de Mayumba Colonel Bachir MAKOSSO MVOUMBI Regis MBATCHI MAKOSSO Adjudant-Chef NDOYE Habib Joel Commission Communale de Ndindi Josué Victor ZINGA Félicité MAKAYA Epse SWO Adjudant MABELA Freeman Commission Communale de Mabanda Brigadier-Chef Prince MOMBO MOULOUNGUI Bernard KOMBILA Adjudant NDONG EMBINGA Ghislain Commission Communale de Moulengui-Binza Christian MIHINDOU Davy Armand MATOCNA Marechal de Logis Chef Major AKOURANGUY Donald Commission du 1er Arrondissement de Tchibanga Colonel Pierre Sten BOUKA MOUKETOU Gislaine MAGANGA NGONDJO Capitaine SAMBOMO Jérémie Commission du 2ème Arrondissement de Tchibanga Romuald BOUKOUBADI Thierry Clerc NZAMBA Capitaine EBOZO’O Samuel Commission Districtale de Mourindi Dieudonné MOMBO Guy Roger IBOUANGA MOUKAGNI Adjudant-Chef Major MAYISSA Misère Aubin Commission Districtale de Moukalaba Célestin YDIATA MAYOMBO Paul TCHIBINDA Adjudant-Chef Major MOUINGA Silvestre Province de l’Ogooué-Ivindo (14 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale de l’Ogooué-Ivindo Christiane LECKAT Michel Léandre TCHIBINDA Clovis NZOGHE MENDOME Lt-Col MEYE M’OWONO Guy Sylver Commission Départementale de l’Ivindo (Makokou) Pachelli NGAWIN MBOULOU Bertrand PAUBA Jeannot BIKE OWOULA Adj Chef BADOUMA Paul Commission Départementale de Lopé (Booué) Ange MBA BEKALE Landry KALIBI KIAKALA Rosine Clara MANGA Adj Chef Major OBAME Michel Bertrand Commission Départementale de la Zadié (Mékambo) Claude Severin MAILAT MOUTSINGA Franck BONGOHO Gaétan ALAMADI Adjudant-Chef OTOUNGA Christian Commission Départementale de la Mvoung (Ovan) Elie Julien BITEGHE BENHA Jean Jacques ANDANG MVELE Murielle Ericka NTSAME NGOGHE Adjudant-Chef MALOLA Félicien Storm Commission Communale de Booué Commandant Jean Marc NGANDOUBADI Armstrong MBELA MAMIKAKA Capitaine MOUNGALA Sylvio Luron Stéphane Commission Communale de Mékambo Pascal ZOA MALOMBA Mohamed MOUSSA Adj Chef Major MVELE Thimoléon Commission Communale d’Ovan César ATSAME NGUEMA Fabiola MEKAME TOUGHY Adjudant-Chef Major MAKIKA Jean François Commission du 1er Arrondissement de Makokou Capitaine Pascal BOTSIKA BOBE Colonel MBANG Solange Léonie Capitaine MOUKETOU Armand Didier Commission du 2ème Arrondissement de Makokou Eugénie NYINGONE Donald MEKOULE NDZONG Capitaine MEZUI M’ABAGHA Kevin Commission Districtale de Batouala Gilbert DOUMINGOU Ulrich EBAUTH DJINA Adjudant DIDOUNGOU Kevin Commission Districtale de Makébé-Bakwaka Alain MBELE ASSEKO Achille Léonce MABIALA Adjudant-Chef OWOURA Greg Commission Districtale de Mvadhy Fortunet MITOUA MBAME Willy MODOUM MEYONG Marechal des Logis BOULINGUI Davy Commission Districtale de Mokéko Raphaël MAKAO Clément BOLAMIKOUMOU Adjudant-Chef ANGOUE-ESSONE Ernest Province de l’Ogooué-Lolo (14 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale de l’Ogooué-Lolo Jean Bosco ASSINGABAGNI Come Clément BIBANG Félicien MOUDIONDZE Lieutenant-Colonel SANDZA Armel Commission Départementale de la Lolo Bouenguidi (Koulamoutou) Michel MATSAKASSA Olive Natacha SEMBO MALY ACM GHANGA Jean Hughes Daniel Chef d’escadron BOUCALT Charles Laurier Commission Départementale de la Lombo-Bouenguidi (Pana) Frédéric KOPA Steeve MOUNEYI Bruno NDOMBI MABIALA Chef d’escadron NGANDO Fabrice Commission Départementale de Mulundu (Lastoursville) Regisse OPIANGHA PEME Noël BOUNOUNOU Blaise MABOUMBIA Capitaine NGOUNGOU Valentin Commission Départementale de l’Offoué-Onoye (Iboundji) Nancy BOUNANGA BOUAMI Sidoine NGARI Hilarion BOUKA Capitaine PAGA MAGAYA Christ Commission Communale de Pana Eustache BIELA MIDOKO Jean-Bernard LENGOMA MANGOUALA Adjudant NZENGUE Renaud Commission Communale d’Iboundji Jean-Claude PANGO Jean-Olivier MAKAO Adjudant-Chef Major AMBOUNDA Colin Rodrigue Commission Communale de Lastoursville Jacques LITONA LOUMBI Clotaire MOUGHANGA Adjudant-Chef Major MOUDINDAGHA Jean Olivier Commission du 1er Arrondissement de Koulamoutou Charles MONDJO LEPENGUE Adjudant-Chef Major Justin MOUELE Cdt BENGA AKOUE Ulrich Sacre Commission du 2ème Arrondissement de Koulamoutou Flore Syntia MAKITA Ange Juvénal NDAMA Capitaine MOMBAULT MOMBAULT Franck Junior Davy Commission Districtale de Popa Rodrigue KONDO Alexis BOUSSOUGOU MALONGA Adjudant BOUSSOUNGOU Nice Olsen Commission Districtale de Dienga Cedrique-Martial NDZOUKI Jean Benoit MOUTOUMBOU KOPA Adjudant-Chef Major NGARY Franck Juldas Commission Districtale de Matsatsa Paul Marie NYANGONE Brice POTHO Adjudant-Chef Major NDJEBE Gaël Bertrand Commission Districtale de Ndangui Sylvain MOUANDA SOOSY Joseph MOUEPAKA Adjudant-Chef Major GOUNDI TILLY Prospère Staël Province de l’Ogooué-Maritime (12 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale de l’Ogooué-Maritime Jean Robert NGUEMA NANG Clémentine Ida AMPIEME OLOUNA épse BENGONE MINKO Yvon RECKATY Lieutenant-Colonel MATOUTI Davy Commission Départementale de Bendjé (Port-Gentil) Eugénie Marie KAMARA Athanase EDOU MEBIAME Colonel AKENDEGUE Jules Capitaine BONDA BOUNDZANGA Commission Départementale d’Etimboué (Omboué) Junior BOULIKOU Pierre EYO Joseph AREGAGANO Adjudant-Chef EBANG Brice Elliot Commission Départementale de Ndougou (Gamba) Victor NGOMA François Gustave ONANGA ENDAMBA Loraine OMPOUMA ANIMBA Lieutenant BYLAL-BAWA-NGANGA Alogui Commission Communale d’Omboué François Michel KOUMBA MICHONET Annie Flore NGALO Adjudant-Chef ESSELE EBANE Eloge Commission Communale de Gamba Maurice SISSO Lauraine OMPOUMA ANIMBA Adjudant-Chef Major BAVEKOUMBOU Guy-A. Commission du 1er Arrondissement de Port-Gentil Jean Gilbert MAGNOUNGOU Marie Laure VOUETTE Epse PANDJO BOUMBA Capitaine MAMFOUMBI KASSA Léonce Louivy Commission du 2ème Arrondissement de Port-Gentil Angélique RILANGA ONANGA Adjudant-Chef Major MOUSSAVOU MOUNDZIEGOU Capitaine DINDAH Claude Mysere Commission du 3ème Arrondissement de Port-Gentil Jocelyn OLAGO Jean de Dieu NDIMBA Capitaine MBATCHI MATOKO KONDE Jean Commission du 4ème Arrondissement de Port-Gentil Dominique BAMBALA Raphael BOUBALA Capitaine IVALA MBADINGA Commission Districtale de Mpaga Armand BAYONNE Félix ETSINA Adjudant-Chef MBENGUE MBADA Evrard Commission Districtale de Ndougou Christian MOUSSAVOU MOSSOT Flamie TSOGOU MAGANGA Adjudant ATANI Cedric Wally Province du Woleu-Ntem (17 commissions) Commission Président Secrétaire Représentant du Ministère de l’Intérieur Représentant des Forces de Défense et de Sécurité Commission Provinciale du Woleu-Ntem Jules DJIEKI Hyancinth NDONG EYI Colonel ESSONO Aurélie Praxède Colonel LEWOMBA Luc Commission Départementale du Woleu (Oyem) Brice Arcadius MOUSSIROU Cyprien MEBOUNE Colonel ZANG EDOU Florence Capitaine SIMANGOYE Simon Roger Commission Départementale du Ntem (Bitam) Maurice OBIANG ONDO Fortuné NDONG MINTSA MEMINE ME ZUE Lieutenant OBOUMI ABEKE Gabin Commission Départementale du Haut Ntem (Minvoul) Thimothée MALEMBA Anselme EVOUNA ENGONE Colonel Gabriel YEBE MENVIE Adjudant-Chef Major MVONO ESSONO Robert Commission Départementale du Haut-Komo (Medouneu) David ICKOMBOLO Edmond NKOGHE MBA Colonel Alain Victor ATOMO OBAME Adjudant-Chef Major NDOUMBOU BIDAYE Guenole Commission Départementale de l’Okano (Mitzic) Serge Quelqu’un BEKALE ANGO Abraham MEDANG Leonard METOUNE MENGONE Lieutenant MOUNGALA Georges Constant Commission Communale de Minvoul Colonel Félix MVE ANGORO Alain-Corneille NKOGHE OBOUNOU Adjudant-Chef Major AWANGUI NDZINGA Idriss Commission Communale de Medouneu Joseph ESSONO NGUEMA Anaclet MBIRA Adjudant-Chef ITIGHA Jean Stéphane Commission Communale de Mitzic Alain MBA AKOULOU Camille NZIBE NSOME Commandant BIANG EKOMI Dimitri Commission Communale de Bitam Jean Michel EDOU SIMA Rose Yvette ANGUEZOMO MEZUI Capitaine NZAHOU MOUSSAVOU Jean Romain Commission du 1er Arrondissement d’Oyem Anne-Marie AVOME Gabriel EDOU OBIANG Capitaine IDIATA Axel Rodolph Commission du 2ème Arrondissement d’Oyem Janvier NDONG MBA Emmanuel EYI MVE Capitaine ONTSANGUI Syndic Commission Districtale d’Akam-Essatouk Nicaise MINKO EDZANG Jocelyn NGEMA MVE Adjudant-Chef Major NKOUNA Gaston Commission Districtale de Bolossoville Edouard LENDENGA Lambert MBA BE Adjudant-Chef Major MBOT ANGO Prospère Commission Districtale de Sam Emmanuel NZE OVONO Faustin EDOU EKO Adjudant-Chef Major GUITSOUGOUMBOUTSOU Florian Commission Districtale de Meyo-Kyé Blaise ONDO OBIANG Jean Pierre MOUDOUNGOU Lieutenant GAMBOYE Gildas Commission Districtale de Bikondom Richard EBOUIA MEKOULOU Arsène MBA ANOUZOGHO Adjudant-Chef Major MOUYIMBI Marcel