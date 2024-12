Le rappeur L’Oiseau Rare obtient sa nationalité gabonaise en plein concert à Libreville

Le concert du rappeur L’Oiseau Rare au Palais des Sports de Libreville ce samedi n’a pas seulement été un rendez-vous musical pour la jeunesse gabonaise. En pleine performance lors de son concert « La Ntcham domine le monde », Mohamed Kourouna, de son vrai nom, a officiellement reçu son passeport et son certificat de nationalité gabonaise des mains du ministre de la Culture, André Jacques Augand.

Dans une salle comble de 6 000 spectateurs, le concert a été interrompu peu avant minuit pour cet instant solennel. Au nom du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre a remis les documents de naturalisation à l’artiste, consacrant ainsi son statut de citoyen gabonais. Cette démarche s’appuie sur l’article 30 du Code de la nationalité gabonaise de 1999, qui régit les conditions d’attribution de la citoyenneté.

Une naturalisation symbolique et solennelle

Né d’un père guinéen et d’une mère togolo-gabonaise, l’Oiseau Rare est devenu une icône de la musique urbaine au Gabon. Sa naturalisation, qui ne pouvait intervenir avant ses 21 ans, est un hommage à son influence croissante sur la scène musicale et à sa contribution significative à la culture nationale. Comme d’autres figures internationales naturalisées par le Gabon, à l’instar de Ludacris, l’Oiseau Rare illustre la richesse et l’universalité de la culture gabonaise.

Le rappeur exhibant son passeport gabonais

Deux jours avant cet événement, l’artiste avait été reçu par le président de la Transition, qui a offert 2 000 places gratuites aux jeunes Gabonais pour assister au concert. Ce geste a renforcé le lien entre l’artiste et son public, transformant le Palais des Sports en une scène d’émotions partagées et de célébration. Le concert a été par ailleurs retransmis en direct par la chaîne publique d’info en continu Gabon24.

Des papiers et une montre de luxe

Avec cette naturalisation officielle, l’Oiseau Rare s’inscrit désormais pleinement dans l’histoire culturelle du Gabon. Son concert "La Ntcham domine le monde" n’aura jamais aussi bien porté son nom, marquant à la fois une étape majeure dans sa carrière et un moment inoubliable pour ses fans. Il faut dire que le rappeur avait déposé à plusieurs reprises sa demande durant le règne d’Ali Bongo, sans suite.

La dernière sortie musicale de 10 titres du rappeur, disponible deux jours avant le concert

Un aboutissement à mettre à l’actif du président de la Transition, qui aurait accéléré la procédure pour le jeune rappeur ayant fait de la prison. Outre ces documents de nationalité, le général Oligui Nguema a également offert une montre de grande valeur, remise par le ministre, en guise de « cadeau de Noël » et pour reconnaître le talent du jeune homme très suivi par les jeunes des quartiers populaires.