Le président du Stade Mandji livre les secrets de l’arrivée du club au sommet du football gabonais

Le Gabon a depuis ce dimanche 31 juillet son champion 2022 du National Foot 1, le champion d’élite de football. Il s’agit de l’ASO Stade Mandji de la capitale économique. Son président, Maurice Nzigou Mihindou, s’est confié à nos confrères de l’Union sur cette grande victoire obtenue après un âpre face à face avec le dauphin du tournoi Mangasport lors de l’ultime phase des play-offs.

Pour le président Maurice Nzigou Mihindou qui a accordé un entretien à nos confrères ce mardi, le sacre du Stade Mandji est « le fruit d’un travail bien fait et entamé depuis la période du Covid-19. J’ai trouvé, malgré la subvention de 300 millions de la mairie, une association quasiment à terre. Je me suis donc battu avec mon équipe pour mettre sur pied un environnement propice à l’épanouissement et à l’éclosion du sportif ».

Les joueurs recevant le trophée de champion du Gabon, le 31 juillet à Libreville

Le club de la cité pétrolière était même l’un des rares à payer les salaires des joueurs durant la période de coronavirus qui a privé, sur décision des autorités, les sportifs du Gabon de leur passion en raison de la pandémie. « Lors de la première phase, nous avons terminé en tête de notre groupe. Et maintenant c’est le titre », s’est-il félicité. Revenant sur la recette de ce sacre, Maurice Nzigou Mihindou a pointé l’organisation du club mais pas que.

« C’est une organisation qui est d’abord sportive, administrative et, enfin, technique. Ces trois facteurs amènent la suprématie d’une équipe. Lorsque vous êtes bien organisés, les choses suivent. En prenant en main les choses, nous avons trouvé une structure endettée. Nous avons réglé les problèmes trouvés et mirent les sportifs dans de meilleures conditions de travail. Au finish, ce titre est amplement mérité », s’est-il de nouveau réjoui. La recette est toute donnée !