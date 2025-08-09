Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 9 août 2025
  • 801
    25°C

    • En ce moment :
    Soupçons

    La Fegafoot suspend « Lumière » pour des soupçons d’abus sexuels sur mineurs

    Publié le 9 août 2025 à 09h14min MàJ : il y a 7 heures - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Sports
    La Fegafoot suspend « Lumière » pour des soupçons d’abus sexuels sur mineurs
    La Fegafoot suspend « Lumière » pour des soupçons d’abus sexuels sur mineurs © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/la-fegafoot-suspend-lumiere-pour-des-soupcons-d-abus-sexuels-sur,10730
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10730

    Plus de sujets

    Fégahand : Réélection sans gloire de Sylvain Florient Pangou Mbembo pour un second mandat

    CHAN 2024 : La Tanzanie dompte le Burkina Faso et lance en trombe sa compétition

    CAF Trophy Hunt : gagnez un iPhone, un MacBook, une PlayStation et d’autres prix grâce à l’offre 1xBet !

    Cashback de 5 % pour les dépôts via Airtel : une offre exclusive de 1xBet pour les joueurs gabonais

    Transfert : L’attaquant gabonais Aubameyang signe son grand retour à Marseille jusqu’en 2027

    Nouveau scandale dans le football gabonais. Paul Lambert Nguema Ebang Toung, alias « Lumière », ancien secrétaire général de l’Union sportive de Bitam (USB, National Foot 1), a été suspendu de toutes les activités liées au football par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) à la suite d’accusations d’attouchements sur mineurs. L’annonce a été faite ce vendredi 8 août par la fédération, qui précise qu’il s’agit d’une mesure «  à titre conservatoire » visant à écarter l’intéressé de « toutes activités liées au football  » dans l’attente des conclusions de l’enquête.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le comité exécutif de la Fegafoot, réuni en session d’urgence ce 5 août, a pris cette décision après avoir examiné un rapport alarmant de la Direction de la protection de l’enfance évoquant « des allégations graves portant sur des faits présumés d’abus sexuels sur de jeunes joueurs ».

    Le communiqué de la Fegafoot

    L’instance indique avoir « décidé de prononcer, à titre conservatoire, la suspension de toutes activités liées au football à l’encontre de M. Paul Lambert Nguema Ebang Toung  » et a ordonné la saisine de la Commission de discipline « en vue de l’ouverture d’une enquête approfondie  ».

    Dans son communiqué, la Fegafoot rappelle « son attachement inébranlable à la protection de l’intégrité des jeunes joueurs et à l’éthique dans le sport  ». Elle réaffirme également sa détermination à « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un environnement sûr et serein dans le milieu du football  ». Une position qui tranche avec l’inaction observée par le passé dans d’autres affaires similaires.

    Selon plusieurs sources, Paul Lambert Nguema Ebang Toung aurait été interpellé pour atteinte aux mœurs, attouchements pédophilies et entrave à l’action judiciaire. Ce développement constitue un tournant inédit dans un pays où, depuis des années, de multiples accusations similaires ont été rapportées sans suite. Parmi elles, celles visant en 2022 Bertrand Engouma, dit « Nono Del Bosque », cité publiquement mais jamais inquiété.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article