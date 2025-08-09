Nouveau scandale dans le football gabonais. Paul Lambert Nguema Ebang Toung, alias « Lumière », ancien secrétaire général de l’Union sportive de Bitam (USB, National Foot 1), a été suspendu de toutes les activités liées au football par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) à la suite d’accusations d’attouchements sur mineurs. L’annonce a été faite ce vendredi 8 août par la fédération, qui précise qu’il s’agit d’une mesure « à titre conservatoire » visant à écarter l’intéressé de « toutes activités liées au football » dans l’attente des conclusions de l’enquête.

Le comité exécutif de la Fegafoot, réuni en session d’urgence ce 5 août, a pris cette décision après avoir examiné un rapport alarmant de la Direction de la protection de l’enfance évoquant « des allégations graves portant sur des faits présumés d’abus sexuels sur de jeunes joueurs ».

Le communiqué de la Fegafoot

L’instance indique avoir « décidé de prononcer, à titre conservatoire, la suspension de toutes activités liées au football à l’encontre de M. Paul Lambert Nguema Ebang Toung » et a ordonné la saisine de la Commission de discipline « en vue de l’ouverture d’une enquête approfondie ».

Dans son communiqué, la Fegafoot rappelle « son attachement inébranlable à la protection de l’intégrité des jeunes joueurs et à l’éthique dans le sport ». Elle réaffirme également sa détermination à « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un environnement sûr et serein dans le milieu du football ». Une position qui tranche avec l’inaction observée par le passé dans d’autres affaires similaires.

Selon plusieurs sources, Paul Lambert Nguema Ebang Toung aurait été interpellé pour atteinte aux mœurs, attouchements pédophilies et entrave à l’action judiciaire. Ce développement constitue un tournant inédit dans un pays où, depuis des années, de multiples accusations similaires ont été rapportées sans suite. Parmi elles, celles visant en 2022 Bertrand Engouma, dit « Nono Del Bosque », cité publiquement mais jamais inquiété.