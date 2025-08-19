Port-Gentil : Résurrection annoncée de l’hôpital Paul Igamba après plus de 10 ans aux oubliettes

Après plus de dix ans de fermeture, l’hôpital Paul Igamba de Port-Gentil, un lieu chargé d’histoire pour plusieurs générations de Port-Gentillais, est sur le point de renaître, comme l’a confirmé hier le quotidien L’Union. Grâce à l’engagement direct du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguéma, l’entreprise chinoise 2GC a récemment lancé les travaux de réhabilitation de cette infrastructure sanitaire essentielle prévus sur 30 mois.

Inauguré le 12 août 1983 par le défunt président Omar Bongo Ondimba, cet hôpital a longtemps été un pilier majeur des soins dans la capitale économique gabonaise. Initialement sous la gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), il avait été transféré à l’État en janvier 2012. Toutefois, cette mesure n’a pas suffi à stopper son déclin. En effet, en 2013, l’hôpital avait dû fermer définitivement ses portes face à des dysfonctionnements persistants, un manque criant d’équipements et la dégradation avancée de ses infrastructures.

Un espoir retrouvé

Dès la fin des années 2000, de nombreux professionnels de la santé avaient déjà lancé un appel pressant pour la réhabilitation de ce site essentiel. Malheureusement, ces demandes sont restées sans suite, privant ainsi les habitants de Port-Gentil d’un hôpital de proximité et de qualité. Aujourd’hui, la reprise des travaux est perçue comme un signe fort et une véritable source d’espoir pour la communauté locale.

Une vue extérieure des lieux abandonnés

« La relance de ce chantier représente un espoir immense, car cet hôpital a longtemps été au cœur de notre vie quotidienne », témoigne à Info241 un médecin retraité, ancien membre de la CNSS, qui a connu à la fois l’âge d’or et le déclin progressif de cet établissement. Les ouvriers de 2GC ont désormais investi le site, marquant le début d’une nouvelle ère pour cet hôpital indispensable. Une pancarte annonce une durée estimée des travaux à 30 mois.

Un projet au service de la santé publique

Cette réhabilitation s’inscrit pleinement dans l’engagement du gouvernement à renforcer l’offre médicale sur tout le territoire national. Face à une demande grandissante en soins de qualité, les autorités gabonaises se mobilisent pour moderniser et développer les infrastructures sanitaires, assurant ainsi un meilleur accès aux soins pour tous les citoyens.

Une banderole des travaux de réhabilitation

La rénovation de l’Hôpital Paul Igamba dépasse la simple remise en état d’un bâtiment ; elle incarne la volonté ferme du nouveau gouvernement de répondre aux besoins essentiels des citoyens et de bâtir un système de santé plus solide et plus juste. C’est une avancée majeure pour améliorer les conditions de vie et le bien-être des Gabonais, en particulier ceux de Port-Gentil.