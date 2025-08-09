Coupes africaines : Mangasport et FC 105 déjà fixés sur leurs adversaires continentaux

Ce samedi 9 août à Dar es-Salaam, en Tanzanie, la Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort du tour préliminaire des Coupes africaines 2025-2026, dévoilant au passage les adversaires des deux clubs gabonais engagés que sont l’AS Mangasport et FC 105.

En Ligue africaine des champions, Mangasport, sacré champion du National Foot 1 la saison dernière, affrontera Rahimo FC, champion du Burkina Faso de première division de football. Les matches aller et retour sont programmés entre le 19 et le 28 septembre. En cas de qualification, Mangasport pourrait affronter l’Espérance sportive de Tunis (EST) ou les Forces armées du Niger, des équipes au palmarès plus étoffé.

Pour la Coupe de la Confédération, le FC Canon 105, de retour sur la scène continentale, défiera Zesco United, un club zambien reconnu pour sa solidité. Ce duel s’annonce intense dès le premier tour, avec des confrontations prévues au même calendrier que Mangasport.

Après plusieurs années d’absence liées à l’interruption du championnat national, le Gabon retrouve ainsi la compétition continentale à travers ces deux clubs, qui espèrent bien défendre les couleurs nationales avec ambition et détermination.,Les premiers affrontements africains des clubs gabonais débuteront dès la mi-septembre, suscitant l’enthousiasme des supporters à travers le pays.