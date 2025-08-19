Buscador
Libreville, le
mardi 19 août 2025
    Séropositivité

    Owendo : La campagne « Vacances sans sida » révèle 13 cas positifs sur plus de 1 000 dépistages

    Publié le 19 août 2025 à 09h21min MàJ : il y a 9 heures - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Flavie MK
    Société
    Owendo : La campagne « Vacances sans sida » révèle 13 cas positifs sur plus de 1 000 dépistages
    Owendo : La campagne « Vacances sans sida » révèle 13 cas positifs sur plus de 1 000 dépistages
    La Direction générale de la prévention du sida (DGPS) du Gabon a clôturé, le 14 août à la gare Setrag d’Owendo, sa campagne de proximité baptisée « Vacances sans sida ». Menée du 12 au 14 août dans les quartiers Igoumié, IAI et à la gare ferroviaire, l’opération visait à sensibiliser les populations, en particulier les jeunes en période de vacances, et à proposer le dépistage volontaire du VIH. Résultat : 1 051 personnes ont accepté de se faire dépister, un record pour une première dans ces zones jusque-là en marge des campagnes de santé publique.

    Sur l’ensemble des tests réalisés, 13 se sont révélés positifs, soit un taux global de séropositivité d’environ 1,24 %. Dans le détail dans cette partie du Grand Libreville, à Igoumié, 227 personnes ont été dépistées et deux cas positifs détectés (0,88 %). Au quartier IAI, sur 437 tests, six cas positifs ont été enregistrés, auxquels s’ajoute un cas indéterminé, soit un taux de 1,37 %. Enfin, à la gare Setrag d’Owendo, 387 dépistages ont abouti à cinq cas positifs (1,29 %).

    Une vue de l’opération

    Les résultats mettent en lumière une prévalence plus marquée chez les femmes, en particulier dans la tranche d’âge de 25 à 45 ans. Quatre des cinq cas enregistrés à la gare Setrag concernent des femmes. À Igoumié, une femme de 24 ans a été diagnostiquée positive, de même qu’à l’IAI, où cinq femmes âgées de 25 à 50 ans sont concernées. Ces données confirment la vulnérabilité persistante des femmes face au VIH dans les zones urbaines et périurbaines.

    Outre les dépistages, la campagne a misé sur la sensibilisation de masse par des causeries éducatives et des échanges directs avec les habitants. L’objectif fixé par la DGPS était d’atteindre au moins 500 personnes et de convaincre 200 volontaires de se faire tester. « Vu les chiffres, nos attentes ont été largement dépassées », s’est réjoui un responsable de la DGPS cité par l’Union, rappelant l’importance de telles initiatives dans la lutte contre le sida.

    Avec un total de plus de 1 000 tests réalisés en trois jours, « Vacances sans sida » s’impose comme une opération réussie et un modèle de proximité en matière de santé publique. Elle démontre la pertinence d’amener les campagnes de dépistage au plus près des populations. Reste désormais à capitaliser sur ces résultats pour renforcer l’accompagnement des personnes séropositives et multiplier les initiatives dans d’autres quartiers de Libreville et de l’intérieur du pays.

    @info241.com
    Commenter l'article