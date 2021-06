Depuis vendredi dernier et ce jusqu’à ce samedi 26 juin, le festival international Agroculturel dénommé la « Renaissance des étoiles » initiée par l’association culturelle et artistique Slam Action en collaboration avec le duo de poésie Tic-Tac Slam prendra ses quartiers dans le Grand Libreville. Un rendez-vous culturel qui se déroulera à Libreville, Ntoum et Akanda et de façon progressive. Sont attendus plusieurs artistes internationaux venus du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Canada.

Selon un communiqué des organisateurs parvenu à la rédaction d’Info241, l’objectif de ce festival est de réconcilier l’humanité avec son environnement. Pour y parvenir, le festival propose une approche artistique culturelle et agricole dit « Agroculturel » en vue de réaffirmer l’engagement pris en faveur de l’éducation et du bien-être part la pratique et l’art culturel. Pour le final de cette tournée, un spectacle riche en son et en lumière est prévu pour ce samedi 26 juin à l’Institut français du Gabon de Libreville. Le festival promet de plonger le public en immersion dans la Forêt légendaire des abeilles. De quoi satisfaire la curiosité des amateurs de la culture gabonaise et celle africaine tout court. « Slam Action et Tic-Tac slam se sont mis ensemble pour pouvoir apporter notre contribution au secteur culturel au niveau du Gabon » avait indiqué à la presse un des organisateurs de ce festival au cours d’une conférence de presse inaugurale à l’Institut français du Gabon de Libreville.